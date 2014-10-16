"Автомайдан" провел информационную акцию в округе, где баллотируется бывшая коммунистка Оксана Калетник

Киев. 16 октября. УНИАН. Активисты "Автомайдана" в рамках акции "ГАДЫ лезут в РАДУ" провели информационную кампанию в ряде городов Винницкой области, где в народные депутаты баллотируется бывшая коммунистка Оксана Калетник.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер "Автомайдана" Сергей Коба.

"Позавчера мы были на избирательном округе №16, где баллотируется коммунистка Оксана Калетник. Это города Крыжополь, Ямполь, Буша. Мы пообщались с избирателями, активистами Евромайдана, автомайдановцами. Мы донесли до людей информацию, кто на самом деле Оксана Калетник. Наша цель - помешать попасть ей в парламент снова. Мы призываем не голосовать за бывших коммунистов, регионалов и тех, кто голосовал за законы 16 января", - отметил Коба.

В свою очередь другой участник пресс-конференции, председатель общественного люстрационного комитета совета активистов Майдана Михаил Чейпиш отметил, что новый состав парламента не будет лучше действующего, поскольку так и не было изменено избирательное законодательство. "Избирательный процесс по старой избирательной системе. Практика показала, что мажоритарщики по-прежнему занимаются подкупом избирателей, комиссий. Поэтому мы проведем такие акции протеста во всех избирательных округах, чтобы проинформировать избирателей, чтобы олигархи не провели своих людей в Раду".

Еще один участник пресс-конференции, председатель всеукраинского страйкома Константин Ильченко выразил уверенность, что следующий парламент будет хуже, чем действующий, поскольку нынешняя власть уже договорилась с представителями бывшей: "Этот избирательный закон в свое время был написан на коленке у Ефремова (имеется в виду председатель фракции Партии регионов в ВР - УНИАН). Во время Майдана все говорили, что его нельзя использовать. И вот мы победили. А теперь эта свора, которая врала с майдановской сцены, идет на выборы по этому же закону. То есть мы видим заговор старой и новой власти. Это говорит о том, что качество нового парламента будет не лучше, а хуже в разы. После выборов мы увидим покупку олигархами целых фракций, грызню за должности".

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/51945