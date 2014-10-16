ОПОРА констатирует гораздо меньшее применение админресурса на выборах по сравнению с 2012 годом

Киев. 16 октября. УНИАН. Применение административного ресурса по сравнению с 2012 годом значительно меньше, но такие факты остаются в практике украинских выборов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор парламентских и избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, по состоянию на 15 октября гражданская организация ОПОРА зафиксировала 63 случая с признаками подкупа избирателей и 35 случаев применения административного ресурса.

Айвазовская отметила, что 38 случаев из 63 касаются предоставления избирателям товаров и услуг и других вещей на льготных условиях, которые в соответствии с действующим избирательным законодательством, можно трактовать как подкуп. «Хочу напомнить, что подкупом является все – не только деньги, но и товары и услуги, стоимость которых превышает 3% минимальной зарплаты или 38 гривень и не маркируется как избирательная агитация. То есть, если в пакете политической силы, кроме агитационных материалов кандидата есть гречка, масло и другие товары питания – это подкуп. Если блокнот, который подарен со стороны кандидата или политической партии может стоить больше 40 гривень, и на нем есть логотип партии и кандидата, то это может не трактоваться как подкуп избирателей», - сказала она.

Также достаточно распространенными типами подкупа оказалось использование кандидатами благотворительных фондов с агитационной целью - 13 случаев, и предоставление кандидатами и партиями денег избирателям во время осуществления предвыборной агитации либо иным способом - 10 случаев.

Она также напомнила, что ВР приняла изменение в УКУ, которым предусмотрела уголовную ответственность не только в отношении лиц, организующих подкуп избирателей, но и в отношении тех, кто берет деньги или бесплатную помощь. «Поэтому наша организация призывает в первую очередь, президента Украины безотлагательно и как можно скорее подписать изменения в Уголовный кодекс, потому что если он использует все 15 дней на эту процедуру, эти нормы не будут распространяться на факты, зафиксированные на период избирательной кампании. Также от оперативности подписи президента зависит можно ли будет привлечь к ответственности организаторов и участников подкупа», - сказала она.

По словам Айвазовской, сейчас можно говорить о том, что 25% избирательных округов в Украине «заражены подкупом избирателей как незаконным методом ведения избирательной агитации».

«Мы бы очень хотели, чтобы правоохранительные органы должным образом реагировали на эти нарушения и активно расследовали дела, которые могут привести к искажению волеизъявления избирателей 26 октября», - отметила она.

При этом, почти 70 % нарушений, связанных с подкупом избирателей, касались деятельности кандидатов-самовыдвиженцев. Кандидаты от «Блока Петра Порошенко» - 6 случаев, «Народного Фронта» - 6, ВО «Батькивщина» - 2, Аграрного объединения «Заступ» - 2, партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» - 2, «Оппозиционного блока» - 1.

В свою очередь, аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев подчеркнул, что во время нынешней избирательной кампании, применение административного ресурса пока не имеет системного характера, хотя отдельные должностные личности национального и местного уровней допускают нарушения, связанные с злоупотреблением властным положением. Чаще всего кандидаты нарушали запрет на осуществление предвыборной агитации во время проведения мероприятий, организованных органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными или коммунальными предприятиями, заведениями, учреждениями и организациями (20 зафиксированных случаев).

«ОПОРОЙ зафиксировано 35 случаев применения административного ресурса на внеочередных выборах. Чаще всего злоупотребляли административным ресурсом кандидаты-самовыдвиженцы: 10 зафиксированных случаев, то есть почти 30 %. Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт» стали участниками 6 нарушений, связанных с злоупотреблением административным ресурсом. ВО «Свобода», «Оппозиционный блок», Аграрное объединение «Заступ», Объединение «Самопоміч», «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко), Радикальная партия Олега Ляшко зафиксированы только в одном из отдельных инцидентов»», - сказал он.