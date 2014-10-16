В Киеве представили спецвыпуск журнала «Украина-Китай», посвященный 65 годовщине провозглашения КНР

Киев. 16 октября. УНИАН. В Украине вышел спецвыпуск журнала «Украина-Китай», посвященный 65-й годовщине провозглашения КНР, в подготовке которого приняли участие более 30 ученых и профильных экспертов обеих стран.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Национального института стратегических исследований при президенте Украины Андрей Гончарук сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня мы можем сказать о том, что Китай уверенно занял второе место в мировом рейтинге самых сильных государств. Это мощная экономика, сильный экспортер. Потому мы можем говорить, что провозглашение КНР – это выдающееся событие в жизни человечества, и это событие не оставалось без внимания украинского общества», - представил издание Гончарук.

По его словам, журнал «Украина-Китай» является совместным изданием Института востоковедения им. А. Ю. Крымского Национальной академии наук Украины и Украинской ассоциации китаеведов. Презентованный специальный выпуск создан при поддержке Посольства КНР в Украине.

В номере представлены мнения экспертов о современном политическом и социально-экономическом развитии Китая, о стратегическом партнерстве Украины и Китая, а также об историко-культурных и гуманитарных связях двух стран.

«Наши взаимоотношения, видение украинских экспертов, наших китайских ученых – все это собрано в спецвыпуске. Я очень надеюсь, что эта небольшая книжка вам понравится, и сможет принести вам дополнительную информацию о том, что происходит между Украиной и Китаем», - прокомментировал выпуск издания присутствующий на пресс-конференции посол КНР в Украине Чжан Сиюнь.

Как сообщал УНИАН, Украина много лет сотрудничает с Китаем во многих сферах, таких как сельское хозяйство, транспорт, медицина.

В 2011 году украинско-китайские отношения были официально закреплены соответствующей совместной декларацией как отношения стратегического партнерства. В 2013 году в Пекине экс-президент Украины Виктор Янукович подписал ряд важных документов о сотрудничестве двух стран. В частности, были подписаны договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китаем, совместная декларация о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства и соответствующая программа развития отношений на 2014-2018 годы. Действующий президент Украины Петр Порошенко, несмотря на негативное отношение большей части страны к Януковичу и его команде, выразил намерение продолжать сотрудничать с Китаем в рамках подписанных документов.