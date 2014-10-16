По сценарию Яворивского будет снят художественный фильм о Евромайдане «Признание в ненависти»

Киев. 16 октября. УНИАН. До конца 2015 года планируется завершить работу над художественным фильмом о Евромайдане «Признания в ненависти».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер фильма Валерий Ямбурский.

По его словам, фильм будет сниматься с использованием новейших кинотехнологий. Сейчас рассматривается вариант создания фильма в формате 3D.

Режиссер поблагодарил автора сценария, писателя Владимира Яворивского за то, что тот пригласил его принять участие в проекте.

«Я думаю, если сроки мы не будем переносить, то на конец следующего года фильм будет готов. Вопрос, когда он выйдет в прокат, – это уже другое», - отметил Ямбурский.

По словам Яворивского, он очень доволен творческой командой и надеется, что фильм понравится зрителю и будет иметь успех.

Относительно идеи создания фильма он сообщил: «Мы особо и не надеялись, что сейчас, при таком, в частности, финансовом затруднении можно думать об украинском кино. Но даже Бог помогает Украине. Ко мне подошли два представителя семьи Березкиных – Максим и Станислав – и сказали, что готовы вложить честно заработанные ими деньги в то, чтобы снять художественный фильм, игровой фильм о событиях на Майдане. Сказали: пишите сценарий, если будет готов сценарий - мы сделаем все, чтобы этот фильм был снят».

Яворивский, в свою очередь, раскрыл сюжетную линию будущего художественного фильма. В ее основе – судьба двух братьев по отцу, но от разных матерей. По сценарию, старший Иван служит в ФСБ России, а младший Василий – патриотичный парень, который вырос в Украине и воспитан «новыми украинскими ветрами, духом», аспирант Института международных отношений. Старший брат приехал в Украину в качестве инструктора, чтобы готовить «украинских головорезов», чтобы уничтожить активистов Майдана. Младший брат Василий с первого дня на Майдане, становится сотником молодежной «сотни». Завершается кинофильм тем, что Иван, который представляет российские интересы, дает команду снайперам стрелять по «майдановцам». В это время Василий ведет свою сотню по Институтской и становится первой жертвой снайперов.

В свою очередь представитель семьи Березкиных, который является продюсером фильма, Максим отметил, что есть желание показать, как все происходило на Майдане и что было «внутри», какая была энергетика и самопожертвование. «Потому что люди погибали не только от рук беркутовцев и снайперов. Люди элементарно замерзали, недоедали, но отдавали всех себя ради того, чтобы мы сейчас могли говорить о каком-то будущем Украины, как страны европейской», - отметил он.

Он отметил, что есть огромное желание начать съемку фильма уже сейчас, чтобы в ближайшее время и украинские зрители, и, возможно, мировые получили возможность посмотреть на все то, что было на Евромайдане.