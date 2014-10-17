«Свободовец» Левченко заявляет об использовании «грязных» технологий в округе 223

Киев. 17 октября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты от «Свободы» в округе №223 в Киеве Юрий Левченко обвиняет своего конкурента Виктора Пилипишина в использовании «грязных» технологий на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как заявил Левченко сегодня на пресс-конференции в УНИАН, во время избирательной кампании против него применяются «грязные» технологии, в частности, в округе для того, чтобы запутать избирателей, зарегистрированы еще два Юрия Левченко, у одного из которых не только фамилия и имя, но и отчество совпадает. «Впервые за эти два года Пилипишин нашел достаточно финансов и возможностей, чтобы найти полных клонов, то есть человека с полным совпадением фамилии, имени и отчество», - добавил Левченко.

Также он отметил, что по району ходят люди, которые собирают подписи под обращением к лидеру партии «Свободы» Олегу Тягнибока, чтобы снять Левченко с выборов, потому что «якобы Левченко и его молодчики кого-то сильно избили». «Это все очень хитрое очернение, есть заказные сюжеты по многим телеканалам по этому же поводу», - добавил он. При этом кандидат отметил, что это не отвечает действительности. Также, по его словам, «в обращении Пилипишина к избирателям распространяется обо мне слух, что якобы я «косил» от призыва к армии, хотя когда пришла повестка на медосмотр, то я сразу же, на следующий день пошел в военкомат и прошел этот медосмотр».

Кроме того, Левченко сообщил, что в округе якобы от его имени распространяется листовка, в которой говорится: «Юрий Левченко: «Голосуй и учись стрелять». По его словам, этой листовкой пытаются запугать избирателей, чтобы они не голосовали за «свободовца», приписав ему высказывания, в частности: «Буду люстрировать врагов, не пугаясь крови», «Устроим врагу кровавую баню», «Советский Киев будет разрушен».

Левченко отметил, что «люди, которые были вместе с Виктором Януковичем все эти годы, голосовали за эти все диктаторские законы, просто не умеют априори честно бороться на избирательной гонке – это люди, для которых привычно подкупать граждан, привычно проводить фальсификации, привычно распространять в колоссальном количестве откровенную ложь против своих оппонентов, использовать технических кандидатов, использовать клонов». По его словам, без объединения всех партий Майдана таких людей «сложно победить». Левченко отметил, что для того, чтобы не допустить выигрыша представителей бывшей власти, партии Майдана («Блок Петра Порошенко», «Свобода», «Народный фронт», «Батькивщина», ДемАльянс) объединились вокруг его кандидатуры в этом округе.

Председатель партии «ДемАльянс» Василий Гацко отметил, что среди тех, кто голосовал 16 января за «диктаторские законы», был и нынешний кандидат в 223-м округе Пилипишин. «Наша задача сегодня сделать все для того, чтобы он проиграл на выборах», - добавил Гацко. По его словам, «это тот минимум, который мы можем сделать, несмотря на наше отношение друг к другу, на то, что мы являемся конкурентами на политическом поле».

«Мы просто обязаны найти решения и находить их всегда для того, чтобы вопрос политической ответственности в этой стране работал. И минимум, что мы могли сделать сегодня, - это дать возможность одному из кандидатов, который идет по этому округу - Юрию Левченко - победить», - подчеркнул Гацко. По его словам, потеря Пилипишиным депутатского мандата даст возможность правоохранительных органам привлечь его к ответственности за неправомерные действия, в частности, относительно «подделки, задействования «титушек» на выборах в нынешнюю ВР».

Бывший кандидат ДемАльянса в 223-м округе Алексей Омельянчук отметил, что он снялся с выборов в интересах Левченко, чтобы он остался единственным кандидатом на округе от демократических сил. «Это было непростое решение для меня лично, для нашей партии», - добавил он. По его словам, было понимание, что «на данном избирательном округе интересы общины таковы, что необходимо оставить одного кандидата от демократических сил, и поэтому мы приняли это непростое решение».

Кандидат в народные депутаты, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Батькивщины", Игорь Луценко выразил надежду, что избиратели поддержат кандидатуру от демократических сил Левченко. По его словам, «Пилипишин человек не бедный, Пилипишин – мастер политического подкупа, потому что собственно все его победы не без этого обошлись. И то, что кандидаты от «Батькивщины» и ДемАльянса приняли именно такое решение (речь идет о снятии кандидатов от этих политических сил в округе - УНИАН), это является свидетельством определенной моральной силы». По его словам, когда он раньше на выборах баллотировался в этом округе вместе с Левченко, то «на меня выходили посредники в 2012-м и предлагали определенные варианты, лишь бы я не снимался (речь идет о том, что Луценко тогда снял свою кандидатуру в интересах Левченко - УНИАН), потому избежание такого искушения является серьезным шагом и серьезной заявкой на этическую, моральную силу, и такие люди имеют перспективу в украинской политике в будущем».

Луценко считает, что с избранием Левченко «Киев должен задекларировать свою единую позицию», то есть поддержку демократического развития страны.