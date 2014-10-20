Стоимость голоса избирателя колеблется от 50 до 500 грн – КИУ
Киев. 20 октября. УНИАН. На нынешних внеочередных парламентских выборах цена голоса избирателя колеблется от 50 до 500 гривен.
Об этом заявила заместитель генерального директора ВОО КИУ Наталия Линник сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Подкупы многочисленные, но мы считаем, что они не такие многочисленные, как в 2012, хотя их тоже много, и избиратели уже не с таким страхом сообщают об этих случаях. Цена голоса сейчас достигает от 50 до 500 гривен. Она ниже, чем в 2012 году. Конечно, кандидаты-мажоритарщики пошли на более «дешевые» округа. Это такие области, как Кировоградская, Николаевская, Харьковская и Луганская с Донецкой», - сказала она, отметив, что информация о подкупе поступает на горячую линию и проверяется наблюдателями.
«По нашей информации, дешевле всего в Кировоградской и Николаевской области – от 50 гривен в сельских районах. В городских районах Черкасской области стоимость голоса достигает 500 гривен. Не достаточно исследована информация стоимости голоса в Луганской области, но там избиратели пишут просьбу о материальной помощи и уже сколько получит каждый – пока не исследовано. Относительно стоимости голоса в 2012 году, то в некоторых округах Киева она достигала 1200 гривен. Это были якобы взятые на работу агитаторы», - отметила представительница КИУ.
Как сообщал УНИАН, 19 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан", которым, в частности, усилена уголовная ответственность за подкуп избирателя, участника референдума.
Так, принятие предложения, обещание или получение избирателем для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются штрафом от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды, за какие-либо действия, связанные с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.
Осуществление предвыборной агитации путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления безвозмездно товаров, работ, услуг наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.