Пломбы на избирательных урнах невозможно подделать, заверяют в Ассоциации производителей систем опломбирования

Киев. 20 октября. УНИАН. Центральная избирательная комиссия централизованно обеспечивает все ОИК и УИК пластиковыми номерными пломбами для опломбирования избирательных урн, а также пакетами со специальной системой защиты для транспортировки оригиналов протоколов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень.

Он отметил, что на внеочередных парламентских выборах пломбы будут довольно необычного цвета - фиолетового.

«Были у нас и красные, и зеленые, но все же решили, что сейчас самое трудно попробовать подделать пломбу чрезвычайного фиолетового цвета. Мы неоднократно говорили, что это не ради гламура. Это действительно малораспространенная цветовая гамма, и поэтому, я вас заверяю, что не существует в природе пластиковых пломб такой конструкции и цвета. На пломбе маленький герб Украины, надпись ЦИК, надпись «опломбировано» и самое главное - последовательная семизначная нумерация, которая не позволяет заменить эту пломбу. То есть, даже если человек, который имеет доступ к пломбе, попытается вместо одной пломбы применить другую, это будет сразу заметно, поскольку номера в них отличаются. Нет двух одинаковых пломб с одинаковыми номерами. И пакеты, и пломбы доставляются в избирательные комиссии так же, как и бюллетени - за два дня до начала голосования, хранятся в отдельных помещениях или в металлических шкафах-сейфах... Обязательно эти помещения будут охранять представителями внутренних дел», - сказал Цирень.

По его словам, после окончания голосования проверяется целостность пломб, и если все нормально, начинается подсчет голосов. Если же целостность пломбы нарушена, то составляется соответствующий акт.

«После того как результаты голосования установлены, первый и второй экземпляр протокола упаковываются в пакет со специальной системой защиты. На пакете сбоку есть микрошрифт, который не дает возможности подрезать пакет и двойной шов. Также имеется специальный клапан, на который нельзя влиять и с помощью нагрева и охлаждения. Он или не раскроется, или будет уничтожен, что позволит увидеть, что была попытка несанкционированного доступа к протоколам. Кроме того, нумерация, которая дублируется под клапаном, не может быть стерта и заменена другой. Таким образом, каждый пакет тоже оригинальный, на пакете - малый герб Украины, надпись ЦИК и надпись «опечатано»», - рассказал Цирень.

Он также отметил, что на каждый участок будет доставлено по 8 пломб и по два пакета.