Компания «Тру Эко» разработала технологию производства автомобильного топлива из мусора с себестоимостью от 3,5 грн/литр

Киев. 20 октября. УНИАН. Компания «Тру Эко» разработала технологию и производит оборудование по производству автомобильного топлива из пластиковых отходов, себестоимость которого составляет от 3,5 грн/литр.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Максим Ткаченко, отметив, что сейчас в Украине перерабатывается лишь 5% мусора, а их технологии могут увеличить эту цифру до 50-90%.

Он сообщил, что его компания более 10 лет разрабатывала технологию переработки пластикового мусора в топливо. А после ее промышленной реализации удалось получить 85% бензина и дизельного топлива стандарта EURO-4, а из оставшихся 15% - газ.

«Первая установка была сделана под частного заказчика, которому нужно только дизельное топливо и газ на отопление. Мы ему построили установку… Себестоимость дизеля для него составляет 3,50», - сказал Ткаченко.

В то же время присутствующий на пресс-конференции технолог компании, кандидат технических наук Артем Мадатов сообщил, что стоимость получаемого бензина немного выше, поскольку при переработке пластика его получается меньше.

Он отметил, что в городах-миллионниках ежедневно вывозится 1000 тонн мусора (примерно 200 мусорных машин), из которого примерно 45 тонн – пластиковые бутылки, а еще 255 тонн составляет пластик, применяемый в производстве топлива.

«С тонны этого пластика получается 200 кг бензина, 600 кг дизельного топлива, остальное – газ», - сказал Мадатов.

Он также отметил высокую экологичность этого производства, поскольку в пластике нет серы и, соответственно, ее нет в топливе.

Кроме того Ткаченко сообщил, что компания выпускает комплексные системы переработки мусора в сырье для строительной промышленности и аграрного сектора. По его словам, внедрение таких комплексов по всей стране поможет значительно снизить наполненность украинских свалок и полигонов, а также будет приносить высокую прибыль владельцам системы.

«Чтобы построить мусоросжигательный завод, в среднем надо потратить около 40 млн долл... Вся наша система стоит около 13,5 млн долл.», - добавил гендиректор «Тру Эко».

В свою очередь эксперт общественного движения «Экоднепр» Любовь Колосовская высоко оценила технологии компании «Тру Эко» и выразила надежду, что реализация подобных технологий позволит получать полезные ресурсы от переработки мусора, вместо того чтобы примитивно их сжигать или накапливать на свалках.

Как сообщал УНИАН, количество нелегальных свалок и полигонов в Украине составляет более 35 тысяч, что в 9 раз больше, чем количество легальных полигонов для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО).

В госпредприятии по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем «Укрэкоресурсы» отмечают, что объемы накопления ТБО в Украине достигают 11-12 млн тонн и увеличиваются на 3-5% ежегодно. Причем уровень использования ТБО не достигает 5% от годового объема их накапливания, что не соответствует современным экологическим требованиям.