Украинцы хотят видеть в парламенте новые лица – исследования

Киев. 20 октября. УНИАН. Последние социологические исследования свидетельствуют, что украинцы хотят видеть в парламенте новые лица.

Об этом под время в пресс-конференции в УНИАН на тему «Электоральные настроения в Украине: октябрьский срез общественного мнения» заявил социолог, основатель исследовательской компании «Актив-групп» Андрей Еременко.

По его словам, согласно результатам социологических исследований, 26 октября придут на избирательные участки 56% украинцев, 20% сказали, что скорее всего придут на выборы.

«Относительно рейтингов политических сил. По-прежнему «Блок Петра Порошенко» прогнозируется - впереди всех. У него 37% из тех, кто решил и готов принять участие в выборах», - сказал Еременко.

Вместе с тем, по его словам, теряют позиции «Свобода» и Радикальная партия, «Сильная Украина» - на грани прохождения в парламент.

«Бывшие сторонники политсилы Ляшко переходят в «Батькивщину», в пределах 2%, а часть - в аграрную партию «Заступ», в пределах 3,2%», - сказал он, отметив стремительный рост рейтинга аграрной политсилы.

«Если «Самопоміч» - это партия городов, то «Заступ» - ситуация абсолютная зеркальная. Отезжаем 100 км от Киева и видим в селах - очень приличный результат. Сегодня за «Заступ» готовы проголосовать 7,8% от людей, которые определились в своем выборе», - отметил Еременко.

Политический аналитик Татьяна Лупова уверена, что 7,8% для «Заступа» - это еще не пик популярности политсилы, и эта цифра может вырасти.

«Есть также некоторый люфт для отбора определенного процента среди тех, кто еще не определился. Последняя неделя, как правило, несколько меняет результаты», - сказала политический аналитик.

Социологические исследования проводились по всей Украине, кроме Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. Были опрошены 1246 респондентов.