Президент группы компаний «Интернет Инвест» намерен открыть бизнес-инкубатор для развития военных технологий в Украине

Киев. 21 октября. УНИАН. Президент группы компаний «Интернет Инвест» Александр Ольшанский вместе с партнерами намерен открыть в Украине бизнес-инкубатор для инвестирования и поддержки стартап-проектов в сфере военных и разведывательных технологий.

«Мы решили открыть в Украине новый бизнес-инкубатор, специализирующийся на стартапах, у которых есть перспектива применения в военной, разведывательной и других сферах», - сказал Ольшанский на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, изначально организация планирует привлечь транш на несколько миллионов долларов, которые будут вложены в развитие и поддержку стартапов. При этом бизнес-инкубатор намерен инвестировать в каждый проект от 50 до 500 тыс. долл., что позволит получить организации долю в стартапе.

Ольшанский сообщил, что инкубатор в первую очередь будет рассматривать проекты, которые занимаются разработками технологий по обработке и поиску информации, обработке изображений, мониторингу общественных мест, а также стартапы, разрабатывающие беспилотники, симуляторы и системы наблюдения за местностью.

«Мы делаем ставку на технологии, которые имеют военную перспективу», - отметил предприниматель.

Ольшанский добавил, что предварительно к нему уже обращалось несколько украинских стартапов, которые имели подобные разработки.

«Для начала мы хотим взять 3-4 украинские команды», - сказал он.

В то же время Ольшанский сообщил, что для поддержки стартапов инкубатор будет привлекать экспертов, ранее имевших опыт в военных структурах и разработке военных технологий.

«Мы хотим собрать опыт людей, чья трудовая деятельность началась в 80-х. Это в качестве экспертной базы. А в качестве базы идей и разработчиков мы хотим получить молодые кадры. Вот такой симбиоз», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны.

В 2014 году правительство намерено выделить из резервного фонда силовым структурам Министерства обороны на выполнение задач по обороне страны 11,7 млрд грн.

Министерство обороны Украины рассчитывает до конца 2014 года закупить и передать украинской армии 145 единиц новейшей военной техники, включая самолеты и вертолеты.