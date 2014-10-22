Наиболее эффективно городами в 2010-2014 гг. руководили мэры Львова, Бучи, Ивано-Франковска, Каменца-Подольского и Черновцов - исследование

Киев. 22 октября. УНИАН. Наиболее эффективно городами в 2010-2014 годах руководили мэры Львова, Бучи, Ивано-Франковска, Каменца-Подольского и Черновцов.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН кандидат социологических наук, ассистент кафедры теории и истории социологии факультета социологии Киевского национального университета им. Шевченко Константин Корж, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными факультетов социологии и психологии вуза совместно с Центром политических и информационных технологий "Демократия и развитие» по заказу ООО «Инмарко» - Информация и маркетинг».

«Первое место по всем показателям занимает городской голова Львова Андрей Садовый, второе - мэр Бучи Анатолий Федорук, третье - мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, мэр Каменца-Подольского Михаил Симашкевич и мэр Черновцов Алексей Каспрук», - сказал Корж.

Он сообщил, что в ходе проведения исследования применялись два метода: анализ статистических данных и контент-анализ СМИ. По словам Коржа, объективными показателями были выбраны следующие статистические данные: уровень смертности, уровень рождаемости, уровень безработицы и наличие рабочих мест, средний возраст жизни, экология, в том числе формирование парковых зон, реконструкция объектов социальной инфраструктуры и строительство новых торговых центров.

«Что касается контент-анализа СМИ, то было проанализировано количество публикаций о городе, в том числе и о городском голове, формат и тональность публикаций, оценка развития города и соответствующая работа городского головы в этих публикациях», - сказал Корж.

Также были проанализированы управленческие качества мэров украинских городов. По словам Коржа, в исследовании не учитывали города Крыма, Донецкой и Луганской областей из-за особой ситуации в данных регионах.

Корж отметил, что Львов традиционно демонстрирует высокие показатели по инвестиционной привлекательности и больше всего заботится о своем имидже, в Буче - один из самых низких показателей смертности и один из самых высоких показателей рождаемости, в Ивано-Франковске очень низкий уровень преступности, Каменец-Подольский занял четвертое место благодаря хорошей экологии, а Черновцы считаются городом с лучше всего развитой торговлей.

Корж также добавил, что Киев не учитывали в исследовании.

«Мы начали проект в июне, Киев только отходил от того, что здесь было... Виталий Кличко только стал мэром... Киев среди всех других городов - это нечто особое», - добавил эксперт.