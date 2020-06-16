Общественные организации Украины призывают власти продолжить консультации с общинами об админреформе и просят Зеленского повлиять на пересмотр соответствующего постановления Кабмина (видео, фото)

Общественные организации Украины призывают власти продолжить консультации с общинами об админреформе

Союз общественных организаций Украины "Народна рада" просит Зеленского повлиять на пересмотр соответствующего постановления Кабмина.

Киев. 16 июня. УНИАН. Украинские общественные организации призывают власти к продолжению консультаций с общинами об административно-территориальной реформе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители союза общественных организаций Украины "Народна рада".

Также они призвали президента Владимира Зеленского повлиять на пересмотр соответствующего постановления Кабинета министров.

В частности, член "Народной рады" Сергей Павленко заявил, что постановление Кабмина было принято без учета мнения большого количества общин, которые теперь недовольны соответствующим решением правительства.

Он отметил, что сейчас упомянутая проблема должна быть одной из первых в повестке дня Кабмина и президента.

"Сегодня здесь собрались руководители органов местного самоуправления, которые категорически не согласны с предложенными и принятыми правительством планами объединения территориальных громад. Они не сегодня сообщили о своем несогласии, а делали это систематически в течение всего процесса объединения тергромад, и уже сегодня вынуждены обращаться через СМИ. Мы очень надеемся, что нас услышат, обратят внимание и не просто дадут отписку, а скрупулезно этот вопрос отработают и обязательно учтут решение общин. Мы собрались здесь для того, чтобы предотвратить неудовлетворенность после объединения. Я надеюсь, что представители органов центральной власти обязательно учтут обращение, которое будет направлено после этой пресс-конференции, и оно будет рассмотрено по существу", - подчеркнул Павленко.

Во время пресс-конференции выступили представители общин и сельских и поселковых советов, которые заявили о несогласии с решением правительства об админреформе и рассказали, что их позиции не были учтены облгосадминистрациями при подаче плана объединения общин в Кабмин.

Павленко заявил, что диалог между органами самоуправления и органами центральной власти относительно административно-территориальной реформы должен продолжиться и проходить постоянно.

В свою очередь, председатель союза "Народна рада" Надежда Лукашевич призвала все общины, которые недовольны решением Кабмина, обращаться в союз и готовить совместное обращение к органам власти.

По словам Павленко, союз также готов предоставить правовую помощь общинам, которые хотят обжаловать решение в судебном порядке.

"Мы обращаемся к президенту и будем просить, чтобы пересмотрели каждую сельский совет или каждую территориальную громаду... Я надеюсь, что Владимир Александрович услышит украинский народ", - резюмировала Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров определил административные центры и утвердил территории 1 тыс. 470 территориальных громад.

Так, по словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, проектом предусмотрено формирование 54 тергромад в Волынской области, 61 - Полтавской, 86 - Днепропетровской, 51 - Сумской, 52 - Николаевской, 49 - Кировоградской, 67 - Черкасской, 62 - Ивано-Франковской; 64 - Ривненской, 63 - Винницкой, 64 - Закарпатской, 69 - Киевской, 57 - Черниговской, 56 - Харьковской, 37 - Луганской, 91 - Одесской, 52 - Черновицкой, 67 - Запорожской, 49 - Херсонской, 55 - Тернопольской, 60 - Хмельницкой, 66 - Донецкой, 65 - Житомирской, 73 - Львовской областях.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97214-press-konferenciya-v-unian-pravovaya-ocenka-deystviy-organov-vlasti-ukrainy-pri-provedenii-administrativnoy-reformy-i-ignorirovanie-interesov-obedinennyh-territorialnyh-obshchin.html

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