Народный депутат Дубинский не получал иностранного гражданства и не собирается этого делать - адвокат (видео)

Адвокат пояснила, почему против Дубинского происходят провокации, информационные вбросы и препятствование его депутатской деятельности.

Киев. 15 июня. УНИАН. Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") не получал иностранного гражданства, в частности румынского, и не собирается этого делать.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала адвокат депутата Татьяна Костина.

"Народный депутат Украины Александр Дубинский никогда не имел и не имеет никакого другого гражданства, кроме гражданства Украины. Информация, которая с 8 мая распространяется "Слидством.Инфо" о якобы наличии у Александра Дубинского румынского гражданства, или о том, что он как народный депутат Украины нарушал или нарушает, или будет нарушать законодательство относительно украинского гражданства, и поэтому должен быть лишен депутатского мандата, является заведомо недостоверной", - отметила Костина.

Как сказала адвокат, Дубинский не собирается получать никакого другого гражданства.

Она подчеркнула, что вопрос так называемой "румынской эпопеи" был искусственно внесен в информационное пространство "Слидством.Инфо". По ее словам, происходят сознательные провокации против Дубинского и сознательное препятствование его депутатской деятельности.

По словам Костиной, каким образом у "Слидства.Инфо" оказались персональные данные и конфиденциальная информация, документы, (паспорта, свидетельство о рождении) Дубинского, и незаконно распространяются, передаются иностранным гражданам и организациям.

Адвокат пояснила, что существуют две важные причины, почему недостоверная информация о румынском гражданстве распространяется в информационном пространстве.

По ее словам, первая причина касается расследования Министерства внутренних дел Украины относительно слежки и сбора конфиденциальной информации со стороны "Слидство.Инфо" о высших должностных лицах Соединенных Штатов Америки. Расследование было инициировано Дубинским и Костиной как адвокатом. Вторая причина, сказала адвокат, - это серьезное намерение Дубинского претендовать на должность Киевского городского головы.

"22 января мы официально сообщили, в том числе мы официально обращались в Министерство внутренних дел Украины, о том, что на территории Украины, украинскими гражданами, за счет американских налогоплательщиков происходит незаконная слежка, сбор информации - персональной и конфиденциальной, о переписке, встречах высших должностных лиц США", - отметила Костина.

По ее словам, речь идет о действующем генеральном прокуроре США Уильяме Барре, государственном секретаре США Майке Помпео, сенаторах Чаке Грассли, Роне Джонсоне, Томе Коттоне и конгрессменах Адаме Шиффе и Девине Нуньесе.

Адвокат уточнила, что в МВД дело было сначала возбуждено только по одному эпизоду - в отношении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Как сказала Костина, Дубинского допросили по этому делу.

"Наша цель с Александром Дубинским - это то, что правоохранительные органы должны расследовать любые незаконные действия, совершаемые в отношении американских граждан, в том числе и высших должностных лиц на территории Украины для того, чтобы прежде всего не был нанесен ущерб украинско-американским отношениям", - отметила Костина.

Основная цель - установление лиц заказчиков, которые, возможно, давали указания или поручения, или, возможно, каким-то образом влияли, и именно это должно установить следствие, отметила адвокат.

Как сообщила Костина, "Слидство.Инфо" финансируется Проектом расследования коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Посольством США.

"Анна Бабинец, кроме того, что возглавляет "Слидство.Инфо", также является представителем OCCRP в Украине. Этот проект основали Дрю Салливан и Пол Раду. Последний также является директором этой организации и всю жизнь связан с Румынией. Этот проект в основном финансируется структурами Сороса и Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом США", - утверждает Костина.

"Вторая причина - активизация распространения недостоверной информации началась после официального сообщения народным депутатом Украины Александром Дубинским о том, что он намерен участвовать в выборах мэра Киева", - сказала Костина.

Отдельно Костина заявила, что посол Румынии в Украине пока не изъявил желания с ней встретиться, но она не теряет надежды, что эта встреча состоится.

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