Распространенная Бигусом и рядом СМИ ложная информация нанесла ущерб репутации Дубинского как кандидата в депутаты Киевского областного совета и партии "Слуга народа", подчеркивает адвокат.

Киев. 21 октября. УНИАН. Адвокат народного депутата Александра Дубинского Татьяна Костина заявляет, что распространенная некоторыми СМИ «переписка» депутата является фейком, и требует его опровержения.

Об этом она сказала на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Костина, в частности, требует извинений и опровержения неправдивой информации от СМИ, которые распространили сюжет журналиста Дениса Бигуса о якобы переписке Дубинского с владелицей холдинга «Вести», неофициальной женой экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольгой Семченко, о разработке информационной кампании по дискредитации Майдана.

«Переписка», о которой говорилось в сюжете Бигуса, никогда не имела отношения к Дубинскому. Это обычный фейк, который сознательно был распространен заинтересованным лицом. Денис Бигус является лицом, имеющим личный конфликт интересов, связанный с обнародованием Дубинским информации о финансовых злоупотреблениях Бигуса», - отметила адвокат. По ее словам, «эта «переписка» - грубо слепленный фейк от Бигуса. Но, несмотря на заявление Дубинского, что эта переписка - фейк, ряд СМИ распространил фейк от Бигуса, несмотря на то, что проверить это было нетрудно. Ведь в этой «переписке», которая якобы происходила в 2013-14 годах, содержится фото Дубинского из выступления на трибуне Верховной Рады. Но депутатом он стал лишь год назад, в сентябре 2019 года». «Не заметить этого, - отметила Костина, - могли либо те, кто заинтересован в распространении дезинформации о Дубинском, либо те, кто в принципе не может называться журналистами».

Костина добавила, что с целью получения юридического подтверждения «абсолютной фейковости информации», распространенной Бигусом, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. «Дело должно было быть возбуждено для того, чтобы именно в ходе расследования установить юридический факт того, имела ли место такая переписка или что-то подобное такой переписке», - пояснила она.

«В ходе расследования уголовного производства о возможном нарушении тайны переписки, которая якобы, из видео Бигуса, велась с электронной почты Дубинского, были проведены предусмотренные законодательством действия, в частности проведена основательная, тщательная и в соответствии со всеми техническими правилами и процедурами проверка соответствующей электронной почты, и однозначно установлено, что указанная в сюжете Бигуса и/или подобная ей переписка с указанной электронной почты Александра Дубинского никогда не велась, то есть отсутствует сам факт подобной переписки. В связи с чем уголовное производство было закрыто за отсутствием состава преступления», - сообщила Костина.

Она добавила, что юридической командой Дубинского собрано и другие «неопровержимые доказательства» «фейковости информации БИГУС». «В том числе соответствующие выводы исследований опытных независимых специалистов и экспертов, которые однозначно установили, что электронные письма такого содержания, как обнародованные в сюжете БИГУС, не имеют к Александру Дубинского никакого отношения и никогда не отправлялись», - уточнила адвокат.

Она также сообщила, что в ходе исследования информации Бигуса «из открытых источников стало известно о том, что в феврале 2014 года после того, как Виктор Янукович покинул свою резиденцию Межигорье, а в озере якобы была утоплена его черная бухгалтерия, Бигус занимался восстановлением и расшифровкой утопленных документов Януковича».

«То есть, фактически с места совершения преступлений, из Межигорья, были изъяты физическими лицами документы, то есть доказательства, и не переданы в правоохранительные органы», - отметила она и добавила, что этот эпизод деятельности Бигуса также стал предметом ее обращения в правоохранительные органы. «Уголовное производство в отношении возможного сокрытия Бигусом преступления относительно документов, которые могли быть доказательствами преступлений ОПГ Януковича, расследуется дальше», - сообщила Костина.

В этой связи, заявила адвокат, команда Дубинского ставит вопрос о юридической ответственности тех, «кто сознательно оговаривал депутата и сознательно или бессознательно участвовал в распространении этой провокации». «Мы настаиваем, чтобы все СМИ, которые распространяли откровенный фейк, в течение 24 часов с момента обнародования мной доказательств фейковости сделали в таком же объеме, в таком же виде, с такими же характеристиками обнародования опровержения этой информации и принесли свои извинения Дубинскому и потребителям этого информационного продукта», - призвала Костина.

По ее словам, распространенная Бигусом и рядом СМИ ложная информация нанесла ущерб репутации Дубинского как кандидата в депутаты Киевского областного совета и партии «Слуга народа».

«Учитывая то, что Дубинский также является субъектом избирательной кампании, эту провокацию мы также рассматриваем как провокацию против него как лидера партийного списка и против партии «Слуга народа» в целом. Поэтому соответствующие СМИ, нарушившие требования избирательного законодательства, должны исправить ситуацию также и с этой позиции», - заявила Костина.

Она подчеркнула: «Я также как адвокат предлагаю партии «Слуга народа» предпринять соответствующие правовые шаги к тем лицам и структурам, которые сознательно нанесли репутационный ущерб как партии, так и президенту Украины».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/100823-press-konferenciya-advokata-narodnogo-deputata-ukrainy-aleksandra-dubinskogo-tatyany-kostinoy-na-temu-novyy-etap-informacionnoy-voyny-protiv-aleksandra-dubinskogo-chto-i-kto-stoit-za-deystvuyushchimi-licami-i-ispolnitelyami-shchedryh-i-lakomyh-zakazov.html

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Автор: УНИАН