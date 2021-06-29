В октябре 2017 года у предприятия «Злагода» отобрали паром ВИЛ-0224-К, с помощью которого осуществлялись перевозки урожая и техники.

Киев. 29 июня. УНИАН. Адвокат владельцев сельхозпредприятия «Злагода» в Одесской области Дмитрий Ягунов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, а также в Национальную полицию, Морскую администрацию, Министерство инфраструктуры, Государственную пограничную службу, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро с просьбой помочь вернуть незаконно захваченное судно.

Об этом адвокат Дмитрий Ягунов заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в октябре 2017 года у законного владельца Сергея Слободенюка, который является руководителем сельскохозяйственного предприятия «Злагода», отобрали паром ВИЛ-0224-К стоимостью 30 тысяч долларов, с помощью которого осуществлялись перевозки урожая и техники.

«До недавнего времени у господина Слободенюка в собственности находился паром, который 4 года назад рейдерским, преступным способом в результате совершения преступного нападения забрали участники преступной организации на основании поддельных документов при участии должностных лиц государственных органов – «Укртрансбезопасности», «Морской администрации» и при тотальной бездеятельности со стороны Министерства инфраструктуры», - сказал адвокат.

Адвокат Дмитрий Ягунов подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы Одесской области, а также центральные аппараты, по данному делу нет ни одного приговора.

«Проблема касается не только факта захвата конкретного судна, но речь идет о том, что любое судно, которое принадлежит любому лицу, на основании поддельных документов может быть перерегистрировано всего за несколько часов, и потом настоящий владелец будет тщетно пытаться вернуть это судно и привлечь преступников к предусмотренной законом юридической ответственности», - сказал Ягунов.

Он сообщил, что сейчас Измаильским городским судом Одесской области слушается дело по иску Слободенюка и ООО «Злагода» (в том числе об отмене государственной регистрации (перерегистрации) судна (парома ВИЛ-0224-К).

При этом, по словам адвоката Ягунова, органы полиции и прокуратуры допускают длительную бездеятельность и не реагируют на факты использования поддельных документов, с помощью которых было переоформлено судно.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/106279-press-konferenciya-v-unian-na-temu-probely-v-morskoy-otrasli-ukrainy-i-ee-bessilie-v-protivodeystvii-korrupcionnym-vyzovam.html

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Автор: УНИАН