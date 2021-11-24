Киев. 24 ноября. УНИАН. Сегодня, 24 ноября, в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН) и Азербайджанским информационном агентством Report.

Как передает корреспондент УНИАН, во время круглого стола "Роль медиа в развитии сотрудничества между Украиной и Азербайджаном" директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отметил, что это важно "для того, чтобы не смотреть друг на друга через призму врага", а из первоисточников получать оперативную и объективную информацию о событиях в двух странах.

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий подчеркнул, что и в Украине, и в Азербайджане есть опыт жизни в условиях "информационной агрессии, пропаганды и дезинформации, которую Российская Федерация - самый большой сосед всех нас - распространяет".

По его словам, российские медиа, по сути, стали "военным инструментом, обслуживающим информационные интересы российской ФСБ, главного управления разведки и министерства обороны".

Ганницкий подчеркнул, что в такой ситуации нужно объединяться, чтобы были услышаны медиа, которые рассказывают правду.

"Поэтому мы договорились об обмене информации, поскольку неправильно, когда украинские СМИ ретранслируют новости российских медиа и их взгляд на события в Азербайджане. И также мы рассчитываем на то, что и граждане Азербайджана будут читать новости об Украине от украинских журналистов", - отметил Ганницкий.

Директор Report Фуад Гусейналиев во время круглого стола сказал, что информация, которая подается в российских СМИ, "если не извращенная, то, скажем так, она значительно сокращенная по сравнению с оригиналом" и подается в "ключе, выгодном для России". Он подчеркнул, что очень важно получать информацию из Украины, поэтому и будет интересно сотрудничество с УНИАН.

Гусейналиев отметил, что у Азербайджана и Украины есть общность проблем, которые касаются суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что во время войны в Карабахе украинские эксперты, депутаты комментировали ситуацию в Азербайджане. По его словам, такие оценки очень интересны для Report. При этом он добавил, что и украинской стороне будут интересны мнения экспертов по внешней политике и по политике Азербайджана. По словам Гусейналиева, также важно обмениваться фотографиями по событиям в двух наших странах.

Народный депутат Украины Людмила Марченко (фракция "Слуга народа") подчеркнула, что такое сотрудничество двух агентств новостей очень важно.

"Карабах для Украины - это пример быстрой реинтеграции. Потому, что в Европе нет ни одного примера похожей ситуации, где быстро победу получила страна. Для меня 30 лет - это быстрый процесс", - сказала она. По ее словам, для Украины это важный пример возвращения своих территорий.

Народный депутат Украины Евгений Брагар (фракция "Слуга народа") отметил, что такое сотрудничество даст возможность заполнить информационный вакуум о событиях в Украине и Азербайджане. По его словам, важно, что об украинских событиях будет больше информации в дружеской нам стране.

Советник главнокомандующего ВСУ по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская подчеркнула, что очень "важно, чтобы голос правды о том, что происходит в Украине - о российской агрессии - звучал в мире". При этом она добавила, что важно, чтобы мы могли рассказывать о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся.

"Такие форматы, которые мы сегодня обсуждаем, и тот меморандум, который подписан, будут содействовать тому, что в мире будут знать правду, что происходит в Украине", - сказала она.

Главный редактор ИА Report Мурад Алиев подчеркнул, что в Украине есть собкор агентства, и сказал, что важно, чтобы такая же возможность была у украинской стороны. Он подчеркнул, что для Украины может быть интересен опыт не только освобождения Карабаха, но и такие направления, как экономическое сотрудничество, туризм.

Журналист, режиссер, ветеран АТО Мирослав Гай рассказал, что важен опыт информационных операций во время военных действий. "Это тот опыт, которым надо обмениваться, потому что наши воины имеют некие схожие элементы, но и имеют и большие различия", - подчеркнул он. По его словам, для Украины, где присутствуют российские регулярные формирования на Донбассе, важен, в частности, опыт Азербайджана по освобождению своей территории и ведению информационных операций.

***Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) — информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года.

Новости УНИАН выходят на украинском, русском и английском языках.

Автор: Надя Пришляк