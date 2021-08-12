За последние две недели случаев рейдерства в сельском хозяйстве было больше, чем за прошедшие полгода.

Киев. 12 августа. УНИАН. Украинские аграрии обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, Министерству внутренних дел и прокуратуре с просьбой защитить их от случаев рейдерства, которые в последнее время существенно участились.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН говорили президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктор Гончаренко, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич и фермер из Львовской области Иван Кильган, на хозяйство которого недавно осуществили циничную попытку нападения.

"Волна поджогов, грабежей, убийств украинских земледельцев набирает новые обороты. Статистика последних дней превышает количество таких случаев за прошедшие полгода. Так, 4 августа - разбой на Харьковщине, 25 июля - поджог поля на Черниговщине, 26 июля - жестокое циничное убийство фермера в Днепропетровской области..." - рассказал Томич.

Он пояснил, что активизация рейдеров частично связана с открытием рынка земли - аграрии собираются выкупить землю, на которой они работают годами, но им чинят препятствия.

Фермер Кильган подчеркнул, что в условиях рынка земли процедуры купли-продажи и аренды нужно привести в порядок. В частности, следует проверять добропорядочность арендатора или приобретателя земли и наличие у него опыта в сельском хозяйстве, создать специальную комиссию для расследования мошеннических схем получения земли.

"Обращаемся к президенту и правительству - примите, пожалуйста, необходимые подзаконные акты, чтобы рынок земли заработал цивилизованным способом. Не может рейдер, который не имеет опыта и соответствующего образования, быть собственником земли", - подчеркнул Кильган.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Гончаренко рассказал об основных рейдерских схемах, которые используют в сельском хозяйстве.

"Чаще всего в аграрной отрасли встречаются такие виды рейдерства: силовой захват чужих урожаев - когда ночью приезжает комбайн при поддержке "титушек" или "оборотней в погонах" и обмолачивает чужое поле, а также захват активов - по поддельным документам и фальшивым решениям судей опечатывают предприятие, вывозят имущество и зерно", - рассказал Гончаренко.

Фермеры призвали коллег быть мужественными и не бояться обращаться в правоохранительные органы, чтобы защитить свою землю и урожай.

Автор: Анна Нагорная