Шесть ведущих аграрных ассоциаций направили свои предложения президенту Зеленскому, профильному министру и парламенту.

Киев. 16 июня. УНИАН. Ведущие аграрные ассоциации возмущены дискриминационными нормами и усилением давления на честный бизнес, которые прописаны в так называемом "ресурсном" законопроекте (№5600) и призывают учесть их предложения при голосовании за этот законопроект.

Об этом было сказано в ходе пресс-конференции в УНИАН.

"Мы поддерживаем идею детенизации экономики и, в частности, агросектора, и изначально этот законопроект был призван выровнять налоговую нагрузку на всех субъектов хозяйствования. Но в нынешнем виде документ предусматривает лишь увеличение в разы налоговой нагрузки на работающих легально аграриев, а также больше полномочий для контролирующих органов и инструментов давления на бизнес", – сказала директор общественного союза «Всеукраинский аграрный форум» Мария Дидух.

Более того, законопроект №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде с нарушением регламента, не был представлен для публичного обсуждения, и ни одна из ассоциаций не имела возможности подать свои замечания.

"Поэтому общая позиция шести аграрных ассоциаций с предложениями была направлена сегодня в письмах к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, министру агрополитики Роману Лещенко, а также главам профильных комитетов парламента. Хотелось бы, чтобы при рассмотрении законопроекта в него были внесены предложенные изменения, которые не позволят привести к убыткам в агросекторе", – отметила Дидух.

Как подчеркнул президент всеукраинского общественного союза «Украинская аграрная конфедерация» Леонид Козаченко, отдельные пункты законопроекта касаются не олигархов, а небольшого семейного аграрного бизнеса.

В частности, предлагается в два раза поднять единый налог для аграриев 4 группы налогообложения, а также дискриминировать отрасль птицеводства, которую принудительно уберут из 4 группы налогообложения. В эту группу входят не только агрохолдинги, но и небольшие фермеры, которые выращивают в селах гусей, куропаток и других домашних птиц.

Кроме того, законопроект не предусматривает достаточный переходный период, так как новые нормы, в случае его принятия, начнут действовать с 1 января 2022 года.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Романа Сластена, такие серьезные налоговые изменения обернутся миллиардными убытками для агросектора страны.

"Мы подсчитали, что для добросовестных налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с повышением единого налога будет составлять 15,3 млрд грн ежегодно. Это без учета того, что Государственной налоговой службе дают чрезвычайные полномочия по контролю, из-за чего мы можем вернуться к налоговому террору", – сказал он.

При этом он еще раз подчеркнул, что агробизнес полностью поддерживает идею детенизации, на что изначально и был нацелен законопроект.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

В свою очередь, аграрные ассоциации назвали эту законодательную инициативу попыткой пополнить бюджет за счет агросектора.

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Автор: УНИАН