С 1 января в Украине ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия сравняется, а стоимость табачных изделий повысится.

Киев. 22 декабря. УНИАН. Повышение акциза на все виды табачных изделий, в том числе на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы), принесет дополнительные 5 млрд грн в бюджет Украины в 2021 году.

Как отметил глава правления ОО «Жизнь» Андрей Скипальский, Верховная Рада отклонила очередную поправку к одному из принятых законов, предусматривающую снижение налога на ТВЕНы (стики для IQOS, glo) и сигариллы.

«Табачным лоббистам в парламенте не удалось протянуть свои правки и ограбить страну на несколько миллиардов гривен. Уже с 1 января акцизные ставки на сигареты, ТВЕНы и сигариллы сравняются в цене, что обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет, а также приведет к сокращению потребления табачных изделий», – сказал он.

Исполнительный директор организации Лилия Олефир добавила, что сейчас цена пачки стиков и обычных сигарет в Украине одинаковая, а налоги на них – разные.

«Гармонизация акцизных ставок приведет к тому, что бюджет Украины получит соответствующие поступления, которые уже не будут идти в карман производителей», - сказала она.

Исследователь Киевской школы экономики Павел Яворский, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что в 2021 году ставка акциза на стики и сигареты сравняется и составит 1,45 грн за штуку.

«Мы подсчитали, что благодаря увеличению акцизных ставок на ТВЕНы в течение следующих пяти лет, с 2021 по 2025 годы, доходы госбюджета от этого налога составят 103 млрд грн», - сказал он.

Эксперт добавил, что стоимость пачки табачных изделий в следующем году вырастет до 63 грн, а до конца 2025 года – до 110 грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре Верховная Рада Украины запретила продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/102260-press-konferenciya-v-unian-v-sleduyushchem-godu-postupleniya-ot-nalogov-na-tabak-vyrastut-na-5-milliardov-griven.html

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Автор: УНИАН