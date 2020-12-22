С 1 января в Украине ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия сравняется, а стоимость табачных изделий повысится.

Киев. 22 декабря. УНИАН. Парламент готовит новый комплексный антитабачный законопроект, который бы поборол проблему курения среди детей и подростков.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат от «Слуги народа» Лада Булах.

Она также акцентировала, что в 2019 году число молодых людей, курящих электронные сигареты, выросло в пять раз.

«Вскоре депутаты должны принять антитабачный законопроект №4358, который запрещает раскладку сигарет в витринах магазинов, рекламу электронных устройств для курения в интернете и не позволяет продажу этих товаров молодым людям до 21 года», - сказала она.

Присутствовавший на пресс-конференции врач-онколог Антон Шкиряк в свою очередь отметил, что безопасного курения не бывает.

«Только от онкологический заболеваний легких, непосредственно связанных с курением, ежегодно умирает 20 тысяч украинцев. Эта статистика не включает смертность от рака молочной железы и гортани, риск которых возрастает из-за курения», - подчеркнул он.

В заключении председатель координационного совета благотворительной организации «100% Жизни» Дмитрий Шерембей призвал общественность объединяться и сотрудничать с властью для защиты жизни и здоровья украинцев.

«Как представитель крупнейшей пациентской организации в Украине, я точно знаю, что предотвращать заболевания гораздо дешевле и эффективнее, чем их лечить», - подчеркнул он.

Представители общественной организации «Життя» уточнили, что повышение акциза на все виды табачных изделий, в том числе на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы), принесет дополнительные 5 млрд грн в бюджет Украины в 2021 году.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/102260-press-konferenciya-v-unian-v-sleduyushchem-godu-postupleniya-ot-nalogov-na-tabak-vyrastut-na-5-milliardov-griven.html

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Автор: УНИАН