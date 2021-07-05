Киев. 5 июля. УНИАН. Общественные активисты и журналисты обратились к Офису генпрокурора и СБУ с просьбой расследовать возможное сотрудничество заместителя бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирэны Кильчицкой с Россией.

Соответствующее заявление они сделали на пресс-конференции в УНИАН.

Заявление на имя председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой зачитал независимый журналист Игорь Рудич.

"Нам, журналистам всеукраинского журнала "Коррупционер в Украине", в середине июня стала известна общественно важная информация о том, что между бывшим заместителем Киевского городского головы Ирэной Кильчицкой и страной-агрессором налажено соответствующее сотрудничество. Содержание такого сотрудничества заключается в том, что Кильчицкая закупает в столице страны-агрессора криптовалюту, для чего организовала отправку определенной суммы долларовой наличности", - говорится в заявлении.

Также к заявлению добавлено видео с YouTube, где "госпожа Кильчицкая сама озвучивает соответствующий факт, свидетельствующий, что между Кильчицкой и связанными с ней "теневыми бизнесменами", как высказалась Кильчицкая, и так называемой «фермой биткоинов» в стране-агрессоре, в Москве, налажено сотрудничество и существует даже определенный значительный запас средств. В течение разговора Кильчицкая вспоминала о 500 тыс. вероятно долларов США, которые являются частью большей суммы».

Журналисты и общественные деятели начали освещать эту тему в информационном пространстве Украины через соцсети и YouTube, а также в интернет-СМИ.

"Сейчас предоставлена соответствующая информация, и обращаемся о необходимости проверить, сотрудничество со страной-агрессором происходило способом физического перемещения наличных долларов США через границу Украины, или такое сотрудничество происходит по-другому, в иной, чем указанный выше способ", - отмечается в заявлении.

Директор Центра внешнеполитических исследований OPAD Сергей Пархоменко отметил, что на подобные махинации должна обратить внимание СНБО.

«Если мы хотим быстрее ограничить деятельность не честных на руку бизнесменов, сотрудничающих и вывозящих капитал в государство-агрессор, то надо обратиться к СНБО о введении персональных санкций против гражданки Кильчицкой или других людей - бывших и нынешних чиновников», - сказал он.

Руководитель всеукраинского журнала "Коррупционер в Украине" Владимир Стрела призвал силовые структуры расследовать изложенные в обращении факты.

"СБУ и Генпрокуратура должны провести тщательное следствие, зарегистрировать уголовное производство. Также очень важно, чтобы отреагировала Верховная Рада, которая может создать временную следственную комиссию по этому делу, поскольку в ходе работы такой комиссии могут появиться другие факты сотрудничества со страной-агрессором", - сказал Стрела.

Ирена Кильчицкая с июля 2007 года по март 2010 года занимала должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН