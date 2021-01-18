Он подчеркивает необходимость проведения заседания фракции по поводу ситуации вокруг применения против него американских санкций.

Киев. 18 января. УНИАН. Народный депутат Александр Дубинский не собирается выходить из фракции «Слуга народа» из-за введения против него американских санкций, поскольку он не вмешивался в выборы США.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Но если кто-то примет решение об исключении меня из фракции, то после этого она будет обречена», - добавил Дубинский.

Он обратился к фракции по этому вопросу с письмом. «В нем я написал следующее: в связи с тем, что против меня была осуществлена ​​грязная провокация со стороны непорядочных оппонентов, которые выполняли грязный заказ и написали против меня донос в учреждения США, требую от фракции срочного обсуждения и получения важной информации от меня лично и осуществления действий по пресечению подобных провокаций и привлечению к ответственности лиц, которые это намеренно совершали. Я настаивал и настаиваю на немедленном заседании фракции, поскольку в СМИ и соцсетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используются как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства», - отметил Дубинский.

По его мнению, промедление с проведением внеочередного заседания фракции для рассмотрения этого вопроса может привести к крайне негативным последствиям в виде дискредитации и президента, и парламентской фракции.

«К сожалению, заседание фракции так и не произошло. Есть моменты, которые я не могу сейчас сказать, но обязательно озвучу на заседании фракции», - сообщил нардеп.

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Автор: УНИАН