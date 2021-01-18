По его словам, его дальнейшие действия «будут носить юридический характер».

Киев. 18 января. УНИАН. Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») отрицает свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«12 января я сделал публичное заявление о лживых доносах Шабунина и других аферистов по поводу якобы моей связи с господином Деркачем (народным депутатом Украины Андреем Деркачем - Ред.). В очередной раз заявляю, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе в США, и никогда не имел отношения к обнародованию так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают. Что касается моих дальнейших действий, то они будут соответствующими и будут носить юридический характер», - заявил Дубинский.

Адвокат Дубинского Татьяна Костина отметила, что на сегодняшний день уже подготовлены и в ближайшее время будут представлены в правоохранительные органы заявления о правонарушениях инициаторами «лживых доносов» в отношении народного депутата. Она отметила, что не будет настаивать на назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы. «Наказание должно быть неотвратимым и для исполнителей, и для заказчиков», - добавила она.

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Автор: УНИАН