По мнению аналитиков и экспертов, Украина не получит до конца текущего года транш от МВФ.

Киев. 27 октября. УНИАН. Прогнозируемого роста ВВП на 4,6% в следующем году, который заложен в проект государственного бюджета-2021, ожидать не стоит.

Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак на пресс-конференции в УНИАН.

«Бюджет рассчитан на рост 4,6%, которого точно не будет в 2021 году. Такого роста кризисной, проблемной экономики Украины не будет, даже у ведущих стран мира такого не будет. С минусом мы закончим этот год, вопрос только в том, насколько большим он будет. Второй квартал показал падение на 11%, и при таком обвале ожидать, что в следующем году экономика вдруг начнет расти, на этой иллюзии построен проект бюджета-2021», - сказал Новак.

Эксперт отметил, что существует реальный риск невыполнения доходной и расходной частей бюджета на следующий год, и в течение 2021 года правительству придется срочно привлекать госдолг, чтобы покрывать разницу от неправильного построения бюджета, основанного на нереалистичном прогнозе роста экономики.

«У нас опять будет долговой год, и мы будем зависимы от того, даст ли нам МВФ транш или не даст, даст ли нам транш ЕС… Неправильное макропрогнозирование бумерангом возвращается в виде роста госдолга, дефицита бюджета и, как мы видим, дальнейшей девальвации гривни», - подчеркнул Новак.

Аналитик международной финансовой компании «Телетрейд» Сергей Родлер отметил, что сейчас сложно сказать, за счет чего можно будет обеспечить такой рост экономики, потому что в текущих реалиях это сделать сложно.

Он напомнил, что в проекте бюджета предусматривается увеличение минимальной заработной платы в 2021 году до 6,5 тыс. грн, что будет происходить в два этапа - до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля.

«Для меня остается открытым вопрос, как и за счет чего будут повышать заработные платы? Потому что согласно прогнозам, ВВП в следующем году должен вырасти на 4,6%. Это означает, что, согласно ожиданиям, бизнес в стране сможет произвести больше товаров и услуг и с их реализации будут платить налоги. Однако давайте смотреть на вещи реально. В 2021 году коронавирус никуда не денется... То есть сможет ли наше правительство обеспечить работу бизнеса бесперебойно, вот в чем вопрос», - сказал Родлер.

По его словам, согласно такому плану, правительство намерено собрать более 1,07 трлн грн доходов, однако расходная часть планируется на сумму 1,35 трлн грн. Соответственно, доходов бюджета хватит только на 80% расходов, остальные 20% (270 млрд грн) придется брать в долг.

«В сложившейся ситуации я считаю, что опять нагрузка ляжет на предпринимателей, потому что когда правительство планирует повысить зарплаты бюджетникам, нужно позаботиться и о том, чтобы налогоплательщики зарабатывали больше. А кто относится к налогоплательщикам? Предприниматели. И в текущих условиях, я имею в виду возможных карантинных ограничениях, вряд ли они станут зарабатывать больше», - подчеркнул аналитик.

Что касается курса национальной валюты, то финансовый консультант Центра Биржевых Технологий Дмитрий Чих сообщил, что дальнейшее укрепление национальной валюты выглядит маловероятным, особенно на фоне второй волны пандемии. При ужесточении карантинных ограничений, по мнению эксперта, доллар, вероятно, обновит максимумы и достигнет уровня 29,1 грн/долл. до конца 2020 года.

«В течение октября мы наблюдаем, как европейская валюта движется в диапазоне 33-33,80 грн/евро. При развитии оптимистичного сценария евро закрепится ниже уровня 33 грн, а затем продолжит снижение к отметке 31,50. Пессимистичный сценарий предполагает 35-36 гривен за 1 евро. К ослаблению гривни может привести вторая волна пандемии и отказ в кредитовании от международных партнеров», - отметил Чих.

Эксперты в ходе пресс-конференции также выразили мнение, что получение транша МВФ маловероятно до конца текущего года. По словам Чиха, дефицит госбюджета в размере 6% идет в разрез с ожиданиями Фонда. А Новак отметил, что на сегодня требования МВФ, а за ним вторая часть транша ЕС, являются общеполитическими относительно борьбы с коррупцией, и все внимание приковано к созданным антикоррупционным органам, эффективности которых нет.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%. Падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев года замедлилось до 6,2% с 6,5% в первом полугодии.

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Автор: УНИАН