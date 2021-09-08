Арктическая станция получила оборудование для переработки пластиковых крышечек и флаконов.

Киев. 8 августа. УНИАН. Украинская станция "Академик Вернадский" получила оборудование для переработки пластиковых отходов, из которых будут изготавливать сувениры для туристов.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

По словам заместителя директора Национального антарктического научного центра Вячеслава Марченко, оборудование для переработки пластика станции предоставила компании Coca-Cola HBC.

"Ответственное отношение к экологии и менеджменту отходов - мировой тренд и наша ответственность. Поэтому мы благодарны ответственному бизнесу, в частности компании Coca-Cola, за эту поддержку. У нас еще куча идей, как улучшить экологическое состояние возле станции - сейчас мы работаем над проектом очистных сооружений, которые помогут полностью очистить бытовые стоки станции", – сказал Марченко.

Как рассказал начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба, который суммарно 6 лет зимовал в Антарктиде, на ледовом континенте нельзя оставлять мусор – научные сотрудники отдельно сортируют металл, стекло, пластик и картон, после чего вывозят это все на судне.

"До пандемии COVID-10 Антарктиду ежегодно посещало 50 тысяч туристов, а нашу станцию – 5 тысяч туристов. Конечно, в плане мусора это имело большую нагрузку на станцию. Но есть и положительный эффект – мы рассказываем туристам не только о нашей научной работе, но и о сортировке мусора. Мы хотим добиться того, чтобы перерабатывать мусор на станции как можно продуктивнее", – рассказал ученый.

По словам директора по связям с государственными учреждениями и коммуникациям Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрея Бублика, компания сотрудничает со станцией уже несколько лет, и этот проект является знаковым с точки зрения ответственного обращения с мусором.

"Станция" Академик Вернадский" является своеобразной визитной карточкой Украины, и очень важно, чтобы многочисленные туристы и уважаемые гости могли увидеть высокий уровень культуры в обращении с отходами, который присущ станции", – отметил Бублик.

По мнению эксперта по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елены Марушевской, новая эко-инициатива хорошо вписывается в концепцию "мир без отходов".

"Мы очень рады, что теперь мы будем перерабатывать отходы в сувениры для туристов, которые ждут что-то необычное. Антарктический пластик получит вторую жизнь в виде сердечек, пингвинов и других сувениров", – сказала она.

Эксперт добавила, что станция получила оборудование для переработки пластика, маркированного "02" – это крышечки от пластиковых бутылок и флаконы из-под бытовой химии. Это позволит дать вторую жизнь пластиковой упаковке и уменьшить количество отходов, которые образуются на станции и требуют вывоза из Антарктиды.

Фото: https://photo.unian.net/theme/108025-press-konferenciya-v-unian-vtoraya-zhizn-antarkticheskogo-plastika-na-stancii-akademik-vernadskiy-ustanovleno-oborudovanie-kotoroe-budet-pererabatyvat-othody-plastikovoy-upakovki.html

Автор: Анна Нагорная