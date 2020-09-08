Ассоциация советует гражданам тщательно проверять информацию на тему экологии, распространяемую политиками.

Киев. 8 сентября. УНИАН. Профессиональная ассоциация экологов Украины призывает политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку они дискриминируют сам институт гражданского общества и возможности для устойчивого развития страны в целом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Хочу акцентировать внимание, что именно экоманипуляции и хайп на экотренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются «очковтирательские» экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени», - сказала она.

По словам президента ассоциации, сфера охраны окружающей среды страдает от двойных стандартов. Кощунственно звучат демонстративные отчеты отдельных чиновников в социальных сетях и интернете о том, что какое-то отдельное предприятие было оштрафовано. В то же время, по информации Международного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), страна утопает в мусоре, чиновники безнаказанно охотятся в заповедных карпатских лесах на медведей, сотнями гектаров вырубаются леса, Украина рискует остаться без питьевой воды.

Цыганок отметила, что о проблемах окружающей среды вспоминают либо на выборах, либо во время экологических катастроф. Лишь немногие лидеры, структуры, общественные организации регулярно и настойчиво акцентируют внимание на реальных угрозах и необходимости системных подходов и решений к устранению проблем.

«Время от времени активизируются различные «эко-эксперты», которые не имеют никакого опыта работы в этой сфере, которые не имеют никакого образования или научного обоснования претензий, однако имеют все готовые решения! Некоторые политики и псевдоэксперты продолжают зарабатывать на экотемах как деньги, так и политические дивиденды. Как следствие, это дискриминирует и сам институт гражданского общества, и возможности для устойчивого развития в целом», - подчеркнула президент ассоциации экологов.

Цыганок считает, что, несмотря на постоянное обновление лиц во власти, до сих пор нет ни системы экологического мониторинга, ни качественных экологических исследований, ни стандартов качества окружающей среды; крупных субъектов хозяйствования приглашают на «знакомство», а в случае отказов - применяют административное давление, в том числе посредством уголовного производства.

«Пока продолжаются такие «заказы», страна давно уже стала эпицентром экологической катастрофы в Европе и продолжает им оставаться, получая письма-жалобы из соседних стран», - добавила она.

Присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор «Global 100RE Ukraine» Иван Гайдуцкий отметил, что в Украине «на бумаге» существует более 10 экологических политических партий.

«Защита окружающей среды, решение экологических проблем, противодействие изменениям климата и экологизация общин - это уже не мода и не способ политтехнологических манипуляций. Это реальное требование к повестке дня всех политических сил, которые идут на местные выборы», - сказал он.

По словам заместителя главы Комитета экологической политики Верховной Рады Александра Мариковского, после прихода в парламент стало ясно, что министерство и экологический комитет раньше работали не на полную мощность. Новый состав парламента получил в наследство большое количество экологических законопроектов, которые десятилетиями не принимались.

«Понимая необходимость реальных действий безотлагательно, нам удалось начать выполнять политические обещания в сфере защиты окружающей среды. Первым шагом мы познакомили общественные организации и профильные ассоциации с новым правительством. Вместе создали повестку дня Верховной Рады. Минимум 4 реформы уже на подлете. Никакого хайпа, только реальные практические шаги», - подчеркнул депутат.

Руководитель программы Организации Объединённых Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук считает, что развитие страны невозможно без всестороннего и постоянного использования нововведений, преобразования научных знаний в технологии, в частности, в сфере «чистых» технологий.

«Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и др., как элемент усиления экосознания», - сказал он.

Эколог, вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина считает, что экологические манипуляции, как способ умышленного искажения экологической информации с целью достижения политических или экономических целей, следует четко отделять от экологической безграмотности.

«Настоящая манипуляция - незаметная и выглядит правдивее, чем истина. Если вы думаете, что вами не манипулируют, - вы в руках профессионала. Экоманипуляции прямо пропорциональны уровню коррумпированности общества и обратно пропорциональны уровню развития гражданского общества, в частности - уровню экологического сознания граждан. Мы обеспокоены прогрессирующим развитием экоманипуляций как производной от обострения политической борьбы и конкуренции между финансово-промышленными группами», - сказал Щербина.

По его словам, экологическое противостояние между радикальными экологами и бизнесом не всегда приводит к компромиссу, часто осуществляется незаконными методами и нередко заканчивается трагически.

Щербина отметил, что рецепт противостояния экологическим манипуляциям направлен на повышение научного уровня экологической информации путем широкого привлечения ученых-экологов и экспертной среды к работе со СМИ, повышения уровня экологического сознания граждан и оказания методической помощи ОТГ в сфере экологической безопасности.

Эколог считает, что необходимы открытость, естественность, честность и прозрачность публикуемой экологической информации, разрушение стереотипов об экологических проблемах. Кроме того, необходимо объективное освещение глобальных экологических проблем Украины, в частности, повышения кислотности почв, ухудшения качества подземных вод, критического изменения биологического и ландшафтного разнообразия, светового и теплового загрязнения, а также разоблачение и обнародование экологических манипуляций.

«Однако без широкого и всестороннего сотрудничества с медиа наша деятельность будет растянута во времени, а результаты - посредственными», - добавил он.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, кандидат технических наук, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук отметил, что Украина в целом и отдельные объединенные территориальные громады в частности не сможет дробиться успехов в своем развитии, если не опираться на научные исследования хорошего качества в экономической, социальной, инфраструктурной, экологической, управленческой сферах.

«Именно отсутствие объективных профессиональных исследований и расчетов, публичного их обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия самых лучших управленческих решений. Наличие же основательного комплексного анализа проблемы и современных подходов к ее решению, которые открыты для экспертизы, - это лучший аргумент в ограждении от манипуляций», - сказал он.

По словам Дячука, политические партии достаточно много финансируют работы, связанные с социологическими исследованиями.

«Хотелось бы, чтобы партии так же финансировали комплексные исследования способов и последствий реализации их программ, публично обсуждали их с обществом, используя научно обоснованные аргументы», - сказал ученый.

Он считает, что настоящие ученые довольно часто входят в ряды экологических движений, где пытаются реализовать свои знания, однако также достаточно частое их вхождение в политические партии, к сожалению, не характеризуется эффективностью применения их наработок в основе политической деятельности.

«Призываем общество, СМИ, всех неравнодушных к тщательной проверке экологической информации отсеивать манипулятивные и лживые сведения до их публикации и распространения, разоблачая манипуляторов», - подытожил Дячук.

Справка УНИАН. Профессиональная ассоциация экологов - первая в Украине объединенная группа профессиональных экологов. Медиатор экосферы, созданный для синхронизации интересов государства - бизнес-общественности – науки с целью сохранения окружающей среды.

Ассоциация, созданная экологами для экологов, не финансируется политическими силами, объединяет специалистов со всей Украины. Выступает за взаимодействие бизнеса, общественности, науки и государства.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/99599-press-konferenciya-v-unian-ispolzovanie-temy-ekologii-nedopustimo-v-politicheskih-i-kommercheskih-celyah-i-yavlyaetsya-riskom-dlya-ukraincev.html

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Автор: УНИАН