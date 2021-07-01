Если вопрос финансирования не удастся решить в ближайшее время, то профсоюз будет вынужден выводить людей на протестные акции.

Киев. 1 июля. УНИАН. Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) призывает руководство страны обеспечить достаточное финансирование предприятий Чернобыльской зоны отчуждения, чтобы не допустить их закрытия уже в четвертом квартале этого года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюза) в Чернобыльской объединенной организации профсоюза Николай Тетерин.

Он сообщил, что ранее при принятии Государственного бюджета на 2021 год не были учтены предложения Министерства защиты окружающей среды об увеличении расходов по бюджетным программам, по которым финансируются работы в зоне отчуждения, что вызвало крайне негативные социальные последствия для работников.

Также он сообщил, что профильный Комитет Верховной Рады предлагал увеличить финансирование ряда программ в зоне отчуждения на 2,6 млрд грн, однако эти предложения не были учтены.

«Это то дополнительное финансирование, которое было нужно с начала года, но мы понимаем, что сейчас эти цифры для нас нереальны. Сегодня есть обращения министерства с конкретными цифрами по каждой целевой программе. Как я помню, по основной бюджетной программе, по которой работают предприятия зоны отчуждения, кроме ЧАЭС, просят 227 млн грн дополнительного финансирования. Где-то 40% из этой суммы – это зарплата», - сказал Тетерин.

Он подчеркнул, что без выделения дополнительного финансирования предприятия зоны отчуждения в четвёртом квартале этого года будут вынуждены закрыться, а сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

«Без дополнительного финансирования мы имеем реальные шансы перестать работать в четвертом квартале. Мы не сможем войти в отопительный сезон, а людей придется отправлять в неоплачиваемый отпуск», - отметил Тетерин.

Он заявил, что если этот вопрос не удастся решить в ближайшее время с руководством страны, то профсоюз будет вынужден выводить людей на протестные акции.

«Есть два пути решения этой проблемы. Первый – это договориться с премьер-министром, Министерством финансов о выделении дополнительного финансирования, а такие варианты мы уже проходили ранее. Или другой путь – выводить людей на протестные акции», - сказал Тетерин.

"Я всё-таки надеюсь, что мы найдем общий язык с руководством страны и в августе-сентябре состоится пересмотр бюджета», - добавил он.

В пресс-конференции принял участие Павел Олещук, пресс-секретарь Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины.

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Автор: УНИАН