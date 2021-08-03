В корпорации отмечают, нынешняя деятельность АМКУ способствует монополизации на тендерах по закупке школьных автобусов.

Киев. 3 августа. УНИАН. Один из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорация "Эталон" призывает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и другие ответственные органы унифицировать требования к школьным автобусам и другим товарам на тендерах и таким образом способствовать установлению честной конкуренции.

С соответствующим призывом выступил директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин на пресс-конференции в УНИАН.

"Просьба в том, о чем мы объявляем третий год подряд, - надо унифицировать требования к товару. И речь идет не только об автобусах, а о любом товаре. Чтобы лишить заказчиков возможности манипулировать этими заказами и за счет этих манипуляций решать какие-то личные вопросы. Должна быть честная, прозрачная конкуренция", - сказал он.

По его словам, нынешняя деятельность АМКУ способствует монополизации на тендерах по закупке школьных автобусов.

"В 2021 году было 57 закупок на 222 автобуса на 433 млн грн. Из этих 57 закупок было проведено 23 с дискриминационными условиями, 67 автобусов продано на сумму 125 млн грн. В процентном отношении дискриминационных закупок было 28% (в 2019-2020 годах - УНИАН), а стало 40%, в автобусах — 17%, а стало 30%, денег было 17%, стало почти 29%", - сказал Шкарупин.

Он подчеркнул, что сохранение этой динамики приведет к тому, что уже в следующем году половина закупок будут с дискриминационными условиями.

Присутствующая на пресс-конференции адвокат Алевтина Уперенко подчеркнула, что сейчас деятельность АМКУ становится непредсказуемой.

"Для нас АМКУ становится непредсказуемым и непредсказуемость этого органа приводит к тому, что они принимают решения в зависимости от того, кто перед ними стоит, кто заказывает услугу и так далее... Такая позиция, которая сложилась в АМКУ, направлена на уничтожение экономической конкуренции, она способствует монополизации рынка и создает подходящую почву для коррупции", - сказала она.

Директор по продаже Черниговского автозавода Наталья Бачурная привлекла внимание к еще одной проблеме, а именно организации Департаментом образования Львовской ОГА тендера на закупку 23 школьных автобусов таким образом, чтобы на нем победила одна компания.

"Хочу обратиться к председателю Львовской облдержадаминистрации, чтобы обязательно было проведено служебное расследование по тому, как этот тендер был проведен, каким образом составлялась тендерная документов, как Департамент образования готовился к жалобам, как отстаивал свою позицию и чем это на самом деле завершилось", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в июле трудовой коллектив Черниговского автозавода, который является частью корпорации "Эталон", призвал городского голову Николаева Александра Сенкевича не вмешиваться в работу тендерного комитета по закупке автобусов для города за деньги Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Справка УНИАН. Корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан" Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ООО "Базтехсервис".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/106984-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-kak-antimonopolnyy-komitet-sozdaet-monopoliyu-v-ukraine.html

Автор: Павел Степанец