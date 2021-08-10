В корпорации отмечают, что АМКУ должен демонстрировать беспристрастный, логичный и законный подход ко всем участникам рынка.

Киев. 10 августа. УНИАН. Один из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорация "Эталон" призывает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и другие ответственные органы унифицировать требования к школьным автобусам и другим товарам на тендерах, и таким образом способствовать установлению честной и прозрачной конкуренции.

С соответствующим призывом выступил директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин на пресс-конференции в УНИАН.

"Надо унифицировать требования к товару. И речь не идет только об автобусах, а о любом товаре. Чтобы лишить заказчиков возможности манипулировать этими заказами и за счет этих манипуляций решать какие-то личные вопросы. Должна быть честная, прозрачная конкуренция", - отметил он.

По его словам, недостаточная конкуренция на тендерах приводит к закупке государственными органами школьных автобусов по завышенным ценам.

"По нашим прогнозам, если бы была открытая конкуренция на тендерах, то только в этом году налогоплательщики могли сэкономить в бюджетах разных уровней 100-120 млн грн, которые можно было бы использовать на другие общественно важные цели", - сказал Шкарупин.

Присутствующая на пресс-конференции адвокат Алевтина Уперенко привлекла внимание АМКУ к организации Департаментом образования Львовской областной госадминистрации тендера на закупку 23 школьных автобусов таким образом, чтобы на нем победила одна компания.

"Нам очень важно мнение АМКУ и мы с надеждой смотрим на работу этого органа. В противном случае мы бы не оспаривали действия заказчика, потому что каждая поданная нами жалоба – это надежда на восстановление наших нарушенных прав. Это возможность участвовать в честной и конкурентной борьбе и, в конце концов, вести стабильную хозяйственную деятельность", - отметила она.

Основатель платформы "Лига антитраста" Агия Загребельская подчеркнула, что АМКУ как регулятор должен защищать честную и прозрачную конкуренцию, чтобы каждый участник мог получить возможность принять участие в государственных тендерах, которые являются важным сегментом рынка для производителей школьных автобусов.

"Для компании проиграть один, второй, третий государственный тендер не проблема, если такая компания может взять свой товар, школьный автобус, и пойти его продавать на частный рынок. Но когда основной потребитель – это государство в лице государственных органов, органов местного самоуправления, которые закупают значительное количество товара, в таком случае компания, которая попадает в "немилость", получает все шансы оказаться на грани банкротства", - сказала Загребельськая.

Она подчеркнула, что только объективный, логичный и законный подход АМКУ ко всем участникам рынка сможет обеспечить развитие украинского производства и экономию бюджетных средств, которые формируются за счет налогоплательщиков.

Справка УНИАН. Корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ООО "Базтехсервис".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/107104-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-lvovskiy-tender-shkolnyh-avtobusov-oshibka-zakazchika-oshibka-amku.html

Автор: Богдан Слуцкий