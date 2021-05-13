Гостями программы будут известные украинцы: общественно-политические деятели, артисты, журналисты и бизнесмены.

Киев. 13 мая. УНИАН. Народный депутат Верховной Рады Украины VII-VIII созывов Олег Осуховский представил авторскую программу «С Олегом Осуховским на чистоту».

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

«Гостями моей программы являются известные украинцы: общественно-политические деятели, а также артисты, журналисты, бизнесмены. Также будем приглашать международных гостей», - рассказал он и призвал зрителей высказывать свои предложения, кого именно они хотели бы видеть следующим гостями программы.

По словам экс-нардепа, он давно планировал начать такую ​​программу. «Я за последние 5-7 лет имел на центральных каналах, и не только на центральных, где-то более 1,5 тысячи различных эфиров, соответственно, есть огромный опыт. Есть много друзей, связей. И хотелось бы именно с ними общаться на чистоту», - пояснил Осуховский.

Он рассказал, что гостем предыдущего выпуска программы был народный артист Украины Петр Мага, а гостем одного из следующих выпусков будет экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

В будущем же Осуховский хотел бы пригласить на программу, в частности, художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского Мирослава Вантуха.

«Таких людей хотелось бы раскріть, чтобы украинцы и Украина знали своих героев», - отметил автор программы.

Также он планирует приглашать на эфиры украинских военнослужащих, представителей ІТ-сферы, спортсменов и др. В частности, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Назара Холодницкого.

Осуховский отметил, что программа выходит на телеканале ITV по субботам в 21:00 и на его YouTube-канале.

Он также рассказал, что в будущем есть планы заниматься и документалистикой: снимать исторические документальные хроники и фильмы.

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Автор: УНИАН