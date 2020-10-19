18 октября Азербайджан отмечал 29-ю годовщину государственной независимости.

Киев. 19 октября. УНИАН. В Азербайджанской Республике верят в победу, поскольку весь мир знает, что оккупированная территория Нагорного Карабаха – это азербайджанская территория.

Об этом в пресс-центре УНИАН заявили участники круглого стола на тему «Азербайджан: 29 лет независимости. Новые реалии и новые вызовы».

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Гусейн гызы Ахундова напомнила, что много граждан Азербайджана начиная с 1988-го положили свои жизни на алтарь свободы.

"Везде лилась кровь. И поэтому кощунственным выглядело утверждение Михаила Горбачева о том, что его историческая заслуга состояла в том, что распад СССР обошелся без крови. Крови было много, и она, к сожалению, и по его вине во многом, льется до сих пор", - сказала посол.

Ахундова подчеркнула, что первый этап развития современного Азербайджана в 1990-1993 годах был менее успешным.

"Потому что пришедшее к власти сначала промосковское руководство Аяза Муталибова, затем лидера "Народного фронта" проявили свою полную некомпетентность, и эти годы остались в нашей памяти как череда бесконечных переворотов, криминализация режима, борьбы за власть, что привело к потере 20% территории Азербайджана", - рассказала посол.

При этом, подчеркнула она, азербайджанский народ мобилизовал все защитные силы и сделал выбор в пользу политика, которому безоговорочно верил, - Гейдара Алиева.

"До сих пор непостижимо, как гениальному политику Гейдару Алиеву удалось предотвратить гражданскую войну, остановить распад. Период 1993-2003 годов я бы охарактеризовала как период возрождения', - заявила посол.

По ее словам, Алиев сумел за несколько месяцев создать армию, которая с ноября 1993 по май 1994 года освободила часть территории Азербайджана.

"Он подписал нефтяные контракты, которые помогли Азербайджану выжить и сделать по истине исторический рывок", - отметила посол.

Эльмира Гусейн гызы Ахундова сказала, что Алиев-старший продемонстрировал потрясающее политическое чутье к переменам, и первым на постсоветском пространстве провозгласил частную собственность на землю - раздал землю крестьянам в Азербайджане.

Кроме того, сказала посол, Алиев-старший буквально заставил всех мировых лидеров признать и принять факт оккупации и агрессию, и добиться международно-правового оформления принципа, по которому должно базироваться урегулирование конфликта.

Она напомнила, что с 2003 года начался третий период развития Азербайджана - периода модернизации и дальнейшего развития. Начались большие реформы со стороны президента Ильхама Алиева.

"Если Гейдару Алиеву судьба предназначила осуществление спасительной миссии, то его приемнику - Ильхаму Алиеву - предстояло определить место и роль Азербайджана в глобализирующемся мире, осуществить прорыв в экономике, в социальной сфере, в информационных технологиях, и обеспечить необратимость и самодостаточность государственной независимости", - отметила Ахундова.

Она подчеркнула, что Ильхам Алиев осуществил грандиозный план выхода страны на рельсы постиндустриального общества.

По ее мнению, тогда в Азербайджане начался четвертый этап развития - этап освобождения, поскольку в этом году исполнилось 30 лет конфликту вокруг Нагорного Карабаха: "Все эти годы мы честно ждали поддержки от международных структур, от посредников, но, к сожалению, кроме вялых призывов минской группы к мирному решению проблемы мы ничего не добились".

Она добавила, что после серии провокаций со стороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную и контртеррористическую операцию.

“Мы верим в победу, верим в скорое и окончательное освобождение наших земель, потому что все знают и весь мир знает, что Карабах – это Азербайджан“, - констатировала Ахундова.

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гульдере напомнил, что в ноябре 1991 года Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана, но взаимоотношения между двумя народами и странами имеют более глубокие корни.

“Когда Османская армия противостояла основным мировым державам в Галлиполи, защищая подходы к своей столице в 1915 году, азербайджанцы поспешили на фронт. Три тысячи азербайджанцев отдали свои жизни ради этой тяжело одержимой победы, и вскоре их память будет увековечена мемориалом в Чанаккале” – сказал Ягмур Ахмет Гульдере.

Он напомнил, что в конце Первой мировой войны османы, несмотря на то, что были ослаблены чередой войн, без раздумий поспешили на помощь, когда азербайджанцы сражались за свою независимость.

“А сегодня мы гордимся достижениями Азербайджана за прошедшие 29 лет. Благодаря росту экономики, социально-экономическому прогрессу и достижениям в области культуры, Азербайджан стал ключевым игроком в регионе, и за его пределами”, - отметил Ягмур Ахмет Гульдере.

По его словам, подобные тенденции прослеживаются в азербайджанско-турецких отношениях: “Турецкие инвестиции в Азербайджан 11 млрд долларов. В свою очередь – азербайджанские инвестиции в Турции 20 млрд долларов”.

Он сказал, что турецко-азербайджанское стратегическое партнерство и стратегические проекты, основанные на братских отношения, демонстрируют, что “наш регион имеет все ресурсы для совместного процветания, но некоторые критические вопросы требуют решения”.

“Основным источником нестабильности в регионе является продолжающееся оккупация примерно 20% территории Азербайджана, в том числе Нагорного Карабаха… Азербайджан правомочно начал контроперацию, прибегнув к праву на самооборону, предусмотренную 52 статей Устава ООН”, - указал Ягмур Ахмет Гульдере.

Посол Турции заявил, что мир больше не может игнорировать тот факт, что 20% территории Азербайджана находиться под оккупацией, и что международные усилия урегулировать этот вопрос в форме Минской группы ОБСЕ не смогли достигнуть значительного прогресса.

“Мы хотим увидеть урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, достигнутое путем переговоров, основанное на принципе сохранение территориальной целостности Азербайджана в соответствии с международным правом, резолюциями Совета безопасности ООН”, - констатровал Ягмур Ахмет Гульдере.

Турецкие граждане, подчеркнул посол, в полной мере понимают разочарование граждан Азербайджана в связи с отсутствием какого-либо значительного прогресса в этом направлении на протяжении трех десятилетий.

Народный депутат Украины, заместитель сопредседателей групп по межпарламентским связям с Азербайджаном и Турцией Людмила Марченко отметила, что Азербайджан является стратегическим партнером для Украины.

“Весь мир признал, что Карабах – это Азербайджан. Украина это тоже признает”, - заявила Марченко.

“И очень важно, чтобы в ближайшее как можно мирным путем, без военных действий, без жертв, Азербайджан отвоевал свою территорию”, - добавила она.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель Центра новых решений Константин Елисеев сказал, что достижения Азербайджана за последние 29 лет поражают, и что при посещении этой страны можно увидеть, как она расцвела за последние годы.

“Я хотел бы отметить роль лидерства в Азербайджанской Республике, начиная от отца-основателя Гейдара Алиевича Алиева и его продолжателя Ильхама Алтева, которые сделали ощутимый вклад в расцвет Азербайджана, и это не просто комплименты, это реалии”, - сказал Елисеев.

По его мнению, проблема Нагорного Карабаха является болью, которую рано или поздно нужно урегулировать.

“Желательно, она должна быть урегулирована политико-дипломатическим путем на базе соответвующих резолюций Совета безопасности ООН. Они были приняты еще в 1993 году, но, к сожалению, на сегодня, пока что Совет безопасности не способен обеспечить их реализацию. К сожалению, в этих конфликтах есть весомая роль и Российской Федерации, и скажу откровенно, там где Россия – там всегда есть беда”, - констатировал Елисеев.

Глава Ассамблеи национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев сказал, что, хотя на территории Украины проживает более полумиллиона азербайджанцев, желание диаспоры этой страны быть рядом со свей исторической родиной является естественным чувством. По его мнению, нельзя закрывать глаза на преступления, которые совершались на оккупированной территории Азербайджана.

“Минская группа ОБСЕ, которая работает на протяжении 28 лет и не сделала ровным счетом ничего. И такие вещи способствовали тому, что такие инфекции и очаги агрессии нарастали в других частях земного шара. И это коснулось Украины в 2014 году. При формировании добровольческих батальонов принимали участие в том числе и азербайджанцы, которые здесь живут”, - подчеркнул он.

Тагиев сказал, что сегодня Украина и Азербайджан сближаются, понимая важность того, что только совместными усилиями можно противодействовать гибридным атакам и прямым атакам.

В свою очередь доктор исторических наук, профессор, факультет гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», руководитель Ассамблеи украинской и азербайджанской интеллигенции Фергад Туранлы напомнил, что история конфликта в Нагорном Карабахе берет начало 19-го века, когда Российская империя и Иран разделили территорию Азербайджана на две части в соответствии с условиями договоров от 1813 и 1828 годов. В связи с этим состоялось переселение армян с территорий других государств на территорию Карабаха и другие земли на севере Азербайджана, а местное азербайджанское население было вытеснено и депортировано.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов подчеркнул, что армянская сторона всегда воевала с мирным населением, еще во времена Османской империи.

“То, что сегодня на днях произошло в городе Гянджа, тоже показатель того, что с этими людьми, я имею ввиду военными группировками, договариваться невозможно, и я категорически против того, чтобы с ними сидеть за столом, о чем-то говорить. Террористов нужно уничтожать. Те военные формирования, которые на территории Азербайджана стреляют по мирным городам, с ними ни о чем говорить”, - считает он.

При этом Джавадов сказал, что очень рад, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана освобождают свои территории: “Хочу еще сказать, что азербайджанский народ террором не испугаешь”.

Он заявил , что освобождение Карабаха – это вопрос чести.

Среди приглашенных для участия в обсуждении: Эльмира Гусейн гызы Ахундова – Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине; Ягмур Ахмет Гульдере – Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине; Валерий Колюх – народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой; Людмила Марченко – народный депутат Украины, заместитель сопредседателей групп по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой; Константин Елисеев – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, председатель Центра новых решений; Юрий Бошицкий – ректор Киевского университета права НАН Украины, Заслуженный юрист Украины, руководитель Международного центра правовых проблем интеллектуальной собственности при Институте государства и права, доктор юридических наук, профессор; Фергад Туранлы – доктор исторических наук, профессор, факультет гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», руководитель Ассамблеи украинской и азербайджанской интеллигенции; Ровшан Тагиев – Глава Ассамблеи национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины; Хикмет Джавадов – председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук; Марина Гончарук – представитель Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Украине. Максим Паламарчук - заместитель руководителя центра внешнеполитических исследований НИСИ при Президенте Украины; Олег Жданов – военный эксперт; Владимир Крейденко – народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой; Юрий Кочубей – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины; Садиг Тагиев – начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Академии Государственной пенитенциарной службы, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

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Автор: УНИАН