Бедность, тотальный контроль, отсутствие перспектив для молодежи, информационный вакуум на временно оккупированных территориях усиливаются из года в год – исследование (видео)

В пресс-центре УНИАН состоялась презентация результатов комплексного исследования "Голоса контролируемой реальности: динамика изменений на ВОТ", проведенного исследовательской компанией "Active Group".

В ходе мероприятия были представлены результаты многолетнего мониторинга общественного мнения жителей временно оккупированных территорий Украины и обсуждены изменения, происходящие в экономике, образовании, информационной среде и психоэмоциональном состоянии.

Исследование охватывает динамику изменений в 2023–2026 годах и позволяет проследить, как на временно оккупированных территориях постепенно формируется новая повседневная реальность. Речь идет не только об отдельных трудностях жизни в условиях оккупации, а о системной трансформации социальной среды, в которой экономические возможности, доступ к информации, образовательные траектории, коммуникация и жизненные стратегии все больше зависят от административного контроля, рисков безопасности и вынужденной адаптации.

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Директор исследовательской компании "Active Group" Александр Позний представил экономический блок исследования. Речь идет об экономической ситуации на ВОТ.

Он отметил, что в 2026 году экономическое пространство оккупированных территорий остается формально интегрированным в систему РФ, однако оккупированные регионы демонстрируют различные модели адаптации в зависимости от продолжительности оккупации, близости к фронту и структуры локальной экономики.

В АР Крым экономическая модель в значительной степени связана с туризмом, сферой услуг, сезонными колебаниями доходов и логистическими ограничениями. В Донецкой области сильнее заметно влияние военного присутствия, более высоких доходов в военном и административном секторах и кадрового дефицита в гражданской сфере. В Луганской области исследование фиксирует закрытие шахт и предприятий, утрату экономических перспектив, зависимость от пенсий и социальных выплат, а также отток молодежи. В Запорожской и Херсонской областях экономическая адаптация носит более кризисный характер: она связана с краткосрочным выживанием, нестабильной занятостью, административным давлением, зависимостью от гуманитарной помощи и базовых выплат.

"В ходе наших исследований мы выяснили, что в Херсонской области все еще очень много людей, которые хотят возвращения Украины. Я не говорю, что их больше нигде нет, они есть везде, но оккупационные власти решили: ах, вы хотите Украину, а мы вам перекроем поставки продуктов и всего, что только можно, и будем говорить, что это Украина виновата, что она там чего-то не позволяет делать. За 4 года наших наблюдений главный вывод звучит так: экономика временно оккупированных территорий постепенно прошла путь от потери экономической автономии до формирования собственной контролируемой экономики выживания", – подчеркнул Позний.

В свою очередь доктор философии по политическим наукам, директор Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лысянского Вера Ястребова отметила на системности оккупационных шагов РФ на временно оккупированных территориях: "Сначала военным путем захватили территорию, затем что-то разграбили, вывезли на территорию России. Мы эти примеры фиксировали неоднократно. Затем все это превращается в попытку подстроить под себя, подчинить, использовать по максимуму. И еще одна тенденция – изменение этнонационального состава временно оккупированных территорий. Особенно это касается территорий, оккупированных до 2022 года, там ситуация катастрофическая. И все это на фоне конфискации имущества у украинцев, создается все для того, чтобы мы не вернулись на свою родину, которая долгое время находится под оккупацией. Это сознательная стратегия. Эта колонизационная политика не для того, чтобы напугать Украину. Она делает все для того, чтобы максимально расширить плацдарм для дальнейших военных агрессий".

Второй блок исследования касался трансформации образования. В 2026 году система образования на ТВТ формально интегрирована в российское образовательное пространство, однако регионы демонстрируют разную степень идеологизации, кадровой деградации и образовательных стратегий населения.

В АР Крым фиксируется полная интеграция в российскую систему образования, усиление военно-патриотического компонента, распространение репетиторства и ориентация молодежи на обучение в РФ. В Донецкой области система выглядит формально стабильной, но сопровождается переходом на российские стандарты, кадровым дефицитом и критикой содержания учебных программ. В Луганской области проблема носит еще более глубокий характер: исследование фиксирует кадровый кризис, замещение педагогов пенсионерами и кадрами из РФ, доминирование идеологического компонента и отсутствие локальных перспектив для молодежи. В Запорожской и Херсонской областях образовательная сфера сочетает формальное обновление инфраструктуры с дефицитом педагогов, вытеснением украинского компонента, резкой идеологизацией обучения и поиском альтернативных форматов образования.

Школа все больше выполняет не только образовательную, но и идеологическую и дисциплинарную функцию. Через учебные программы, символические практики и внешкольную активность закрепляются новые модели лояльности. Неопределенность и контролируемое образовательное пространство формируют у молодежи ощущение ограниченных сценариев будущего. Обучение все чаще воспринимается как способ избежать мобилизации или выезда из ВОТ, а отток педагогов и кадровый дефицит снижают качество образования и сужают возможности молодого поколения.

Директор Центра сохранения идентичности временно оккупированных территорий Мариупольского государственного университета Диана Трима отметила по поводу образования на ВОТ, что его "оккупанты используют как самый действенный инструмент оккупации на самом деле. И вот большое количество детей уже не знают, что такое учиться, что такое воспитываться в независимом государстве. То, что мы наблюдаем сегодня в глобальном смысле, – это ментальная деструкция общества и изменение гражданского сознания. То есть за эти 5–10 лет у нас уже появилось поколение людей, которые не знают, что такое быть украинцем и что такое жить в европейском государстве. Глобальная милитаризация, пропаганда, заменяющая критическое мышление, и все это приводит к неприятию всего украинского и того, что производят европейские государства"

Отдельное внимание в исследовании уделено психоэмоциональному состоянию населения. В 2026 году оно характеризуется длительным истощением, сужением социальной активности и различными формами адаптации к хроническому стрессу. В АР Крым заметно сочетание внешней стабильности и внутренней тревоги, усталость от неопределенности, приватизация досуга и опора на близкий круг. В Донецкой области доминируют апатия, эмоциональное истощение, привыкание к длительной нестабильности и усталость от милитаризации. В Луганской области фиксируются подавленность, неуверенность в будущем, ощущение "застывшего времени" и психологическое истощение из-за разлуки семей. В Запорожской области психоэмоциональное состояние определяется хроническим стрессом, самоцензурой, эмоциональной изоляцией и избеганием рискованных действий. В Херсонской области респонденты описывают жизнь в условиях постоянного контроля, апатию, сужение перспектив до базового выживания и минимизацию публичной активности.

Основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко подчеркнул, что в условиях оккупации "разница между правдой и ложью просто стирается. На нее не обращают внимания. Правда, ложь – неважно. Вот есть версия, которую нужно говорить, которую можно говорить безопасно, правда она или нет.

И это имеет несколько очень интересных последствий. Ну, во-первых, я немного помню, я еще успел побыть пионером, и я очень хорошо помню это ощущение, когда вроде бы пионерский лагерь, все поют правильные гимны, водят правильные хороводы, но над этим же и подшучивают вожатые уже в присутствии детей. Никто в это не верит. И мне кажется, что россияне пытаются сделать ту же самую штуку, когда внешне все делается идеально правильно. Там нет позиции, что родину нужно защитить. Там есть позиции, что за родину нужно умереть. То есть некий абсолютно культ смерти"

Четвертый блок исследования касался информационной адаптации и контроля. В 2026 году информационное пространство ВОТ сочетает различные уровни изоляции, пропагандистского давления и бюрократического контроля. В АР Крым наблюдается сочетание телевидения, Telegram и онлайн-ресурсов, использование VPN, низкое доверие к информации и спрос на практические сообщения. В Донецкой области доминируют Telegram и интернет, но в то же время фиксируются перенасыщение новостями, разрыв между официальными нарративами и повседневным опытом, изнурительные бюрократические процедуры и паспорт как условие доступа к базовым услугам. В Луганской области сильнее проявляется доминирование российского телевидения и контролируемых СМИ, ограниченный доступ к альтернативной информации и ориентация части населения на завершение войны "при любых условиях". В Запорожской области информационная среда сочетает в себе доминирование российских СМИ, постоянное пропагандистское влияние, психологическое истощение и попытки диверсификации информации через VPN. В Херсонской области более заметны доминирование интернета и мессенджеров, дефицит доверия к информации, спрос на украинские новости, ожидание деоккупации и принудительный характер документооборота.

Социальные последствия трансформации информационного поля проявляются в формировании культуры осторожности. Контроль и страх проверок формируют привычку избегать "опасных" тем и контролировать собственное поведение. Доступ к информации все больше зависит от региона, VPN и неформальных каналов. Документы, паспорт и административные процедуры интегрируются во все сферы повседневной жизни, превращаясь в один из механизмов контроля. В то же время перегрузка пропагандой и противоречивыми сообщениями усиливает апатию, недоверие и дистанцирование от новостей. Несмотря на это, люди продолжают обмениваться практической информацией и помогать друг другу в решении повседневных проблем.

Доктор социологических наук, заведующая отделом философии и геополитики НИИУ КНУ Екатерина Настояща, комментируя ситуацию на ТОТ, отметила, что "худшая ситуация сложилась в Херсонской области, потому что Херсонская область действительно на сегодняшний день остается, была и остается самым проукраинским регионом, и поэтому там эта фраза "в подвал" довольно распространена, там безумное давление, там ужасный контроль. И надо сказать, что оттуда больше всего люди пытаются уехать всеми возможными путями. И именно поэтому там эта ситуация принимает такие действительно агрессивные формы. Есть свидетельства пыток в подвалах.

И хотелось бы закончить тем, что нам очень нужно увидеть этих людей в нашем медиапространстве. Мы их не видим, мы их отрезали, мы их выбросили, мы считаем: вот взял паспорт (РФ – УНИАН), все – предатель. Так не должно быть. Мы не сможем реинтегрировать территории, если не будем работать с людьми уже сейчас. И эту информационную политику нужно менять". Модератор обсуждения: Юлия Горбова, кандидат социологических наук, директор Института социологических исследований КНЭУ им. Вадима Гетьмана