Текущая ситуация требует серьезных внутренних изменений в Украине. Необходимо создать правительство спасения и переформатировать руководство Верховной Рады.

Об этом шла речь на пресс-конференции Агентства моделирования ситуаций в пресс-центре УНИАН на тему: "Итоги 2025 года. Война: воюем или капитулируем? Будут ли выборы в 2026 году".

Внутренняя ситуация в Украине.

Видео дня

Как отметил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала, за 2025 год ситуация не улучшилась.

"Завершается год коррупционным скандалом, который стал публичным, и не только в Украине, но и за рубежом. И, наверное, самое главное, что нет желания переформатировать ситуацию в Украине. Я имею в виду перезагрузить как политическую, так и военную власть, когда видим то, что сейчас происходит, не дает никаких оснований надеяться, что будет какое-то улучшение. Наоборот, к сожалению, с каждым месяцем ситуация все хуже и хуже", - отметил Бала.

Также он высказал мнение о перспективах проведения выборов в Украине.

"Будут выборы или не будут - об этом мы можем говорить долго. Но, с моей точки зрения, любые выборы, которые бы мы сейчас пытались провести, не дадут корректной оценки - волеизъявления граждан", - убежден Бала.

Он считает, что в нынешних условиях военные не смогут голосовать и избираться.

"Это абсолютно ненормальная ситуация, тем более, что именно они защищают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", — добавил Бала.

Также он высказывает субъективное мнение о тех гражданах, которые выехали за пределы государства.

"Да, согласно Конституции, они все имеют право, но может оказаться достаточно странным, что люди, которые выехали из Украины, будут решать судьбу тех людей, которые остались в Украине и защищают ее. По моему мнению, этот вопрос требует тщательного изучения и должен быть каким-то решением", - считает Бала.

Как отмечает директор АМС, 2025 год будет худшим с момента широкомасштабного вторжения.

Что нужно менять в Украине.

"Очень хотелось бы, чтобы 2026 год стал немного лучше", — подчеркнул Бала.

Он считает, что для этого нужно сделать несколько вещей.

"Все говорят о правительстве единства. Я бы это уже сейчас назвал правительством спасения. Что нужно сделать? Нужно переформатировать Верховную Раду. Нужно новое руководство Верховной Рады, то есть новая коалиция, новое руководство, включая комитеты", - подчеркнул Бала.

Также он считает, что если Украине не удастся договориться о прекращении огня, то нужно принять закон о военном положении, создать военный кабинет и переформатировать политическое и военное руководство. По его мнению, при условии реализации всех этих мер выборы могут не понадобиться.

"Эти вещи нужно сделать. В противном случае, у нас ситуация точно не улучшится. Только какое-то чудо должно произойти внутри страны или за ее пределами. Имею в виду, в Кремле в Москве", - добавил Бала.

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий высказал несколько иное мнение относительно выборов. По его словам, выборы в Украине можно провести, хотя и возникают отдельные вопросы, такие как участие военных в избирательном процессе.

"Голосование военных – это можно реализовать разными способами. У нас в зоне боевых действий, то есть, конкретно, где можно погибнуть, находится максимум до 300 тысяч человек. А еще более миллиона находится в зонах, где можно проголосовать так же, как можно ходить в магазины или делать много других вещей, которые так же опасны, как просто прийти проголосовать", – сказал Голобуцкий.

Также он считает, что процесс голосования можно реализовать за рубежом. Он привел пример, как турки в Германии голосовали за президента Турции.

При этом Голобуцкий считает, что, учитывая результаты социологических опросов, в середине Украины электоральные предпочтения граждан могут измениться, если текущая ситуация с войной изменится. "Как только дойдет до выборов, и если дать людям хотя бы месяц передохнуть от всего того, что происходит, - цифры поменяются", - сказал эксперт.

Ситуация с переговорами по поиску мира.

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталия Балы, все переговоры, которые проходят с 20 ноября 2025 года после представления проекта плана из 28 пунктов, который на самом деле разрабатывался в России, на самом деле "пока учитывают только интересы России".

Бала отметил, что прозвучало очень много заявлений об определенном оптимизме, потому что якобы удалось договориться о каких-то гарантиях, которые должен утвердить на голосовании Конгресс США. Впрочем, директор АМС считает, что о территории никто договариваться не будет. Свидетельством этому является заявление помощника Путина Юрия Ушакова, который утверждал, что любое уточнение или изменение положений "плана" из 28 пунктов не будет принято в России.

В то же время, на фоне встреч украинской делегации с американской, а также с представителями ведущих европейских стран, которые состоялись в Берлине 14-15 декабря, из уст президента США Дональда Трампа прозвучало утверждение, что "якобы Россия все примет, и в частности гарантии безопасности".

Следует отметить, что представителей России на встречах в Берлине не было.

Украинцы, американцы и европейцы "как будто сейчас в основном договорились о каких-то гарантиях безопасности, в частности, и там есть размещение межнациональных войск". В этой связи упоминаются гарантии, которые будут похожи на 5-ю статью Вашингтонского договора о НАТО, когда нападение на одного члена означает нападение на весь Альянс, и соответственно, должен быть коллективный ответ от всех членов для защиты.

По словам Балы, известно, что упомянутая 5-я статья реально "ни разу не использовалась в той мере, в которой должна была бы использоваться".

"Никто не знает, на самом деле, как она будет использоваться. Я напоминаю, когда дроны залетели на территорию Польши, как это было с Эстонией, самолеты – они консультировались, и дальше никуда это не пошло", – отметил Бала.

По его мнению, в этом контексте лучше, чтобы Украина имела двусторонние соглашения, а не меморандумы, которые подписывались ранее.

"Мирные переговоры, которые якобы должны до 24 декабря, до Рождества, чем-то завершиться – вряд ли, на самом деле, чем-то завершатся", – считает Бала.

По его убеждению, до тех пор, пока украинские территории оккупированы, ни о каком мире говорить нет никакого смысла.

В качестве примера он упомянул, что Япония после Второй мировой войны до сих пор не имеет мирного договора с Россией.

В свою очередь, Голобуцкий обратил внимание на социологические исследования в Украине, согласно которым 75% опрошенных украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области. "А это значит, все же, 75% понимают, что без гарантий безопасности это все возможно на две-три недели оттянет боевые действия, а потом они (снова) начнутся", - сказал Голобуцкий.

Также он считает, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский стремится услышать от лидеров стран-членов Европейского Союза, которые встретятся 18 декабря, сообщение о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

"Если нам не дают деньги, я не вижу возможности отказать Трампу в том, что он хочет", - убежден Голобуцкий.

Отдельно он высказал мнение и о гарантиях безопасности. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться проверить, как будут работать гарантии, которые якобы должны быть похожи на 5 статью договора НАТО.

"Если европейцы не дадут денег, это будет все, это будет конкретным приглашением (для Путина - УНИАН)", - отметил Голобуцкий.

Он соглашается с мнением, что следующий год будет тяжелее, чем этот.

Чего ожидать от 2026 года.

По мнению Балы, о каких-либо прогнозах говорить нет никакого смысла, потому что сейчас такой период, что процесс постоянно находится в динамике.

В частности, он обращает внимание, что когда во время переговоров по поиску мира звучат утверждения о выходе на какие-то договоренности на уровне 90%, это, на самом деле, еще ничего не значит.

"Если бы они пришли к результату, о котором договорились, то, возможно, о чем-то можно было бы говорить. Поэтому все те гарантии, о которых было сказано, не имеют, на мой взгляд, никаких оснований верить в то, что о чем-то договорились. На самом деле мы еще ни о чем не договорились на этих переговорах. Хотя вроде бы есть оптимистичные заявления, что мы о чем-то договорились. Наша главная задача – не дать оснований считать нашим оппонентам в администрации Трампа, что Украина не хочет мира. То есть, это должно быть на стороне России, чтобы нам в дальнейшем оказывали помощь", – сказал Бала.

Также он напомнил, что ранее в Украине представляли Формулу мира, затем – План победы и план устойчивости. Но после возвращения Трампа к власти за год все изменилось. Еще во времена президентства Джо Байдена была критика Америки за малые объемы помощи для Украины, а сейчас нашему государству США не дают никакой помощи, только продают странам НАТО оружие, которое передается Украине.

"Внешняя политика является продолжением внутренней политики. Это аксиома. До тех пор, пока Украина будет внутри такой, какая она есть, мы ничего не сможем решать, мы не будем игроком на международной арене. Мы уже это потеряли. Вы видите, за нас все решают. Раньше этого не было", — подчеркнул Бала.

По его мнению, ожидать лучших изменений во внешней политике в 2026 году без серьезных внутренних изменений внутри страны не имеет никакого смысла.

Как считает Голобуцкий, существует очень небольшой процент того, что Украину заставят согласиться на условия, переданные командой Трампа по завершению войны.

Бала считает, что Украине нужно реально продержаться, когда в США начнется избирательная кампания в рамках промежуточных выборов в Конгресс, потому что меньшинство условно сможет вредить Трампу, в том числе в вопросах, касающихся Украины.