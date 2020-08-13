Украина входит в десятку стран, в которых наибольшее количество бездомных животных в мире - эксперты (видео)

Руководитель коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Оксана Кошак и зоозащитники сообщили о мерах, которые будут принимать для решения проблемы бездомных животных.

Киев. 13 августа. УНИАН. Украина входит в десятку стран, в которых наибольшее количество бездомных животных в мире.

Об этом директор международного благотворительного фонда Four Paws Ukraine Олеся Лисчишина сообщила на пресс-конференции в УНИАН по решению проблемы бездомных животных.

Она отметила, что в некоторых городах, где введены проекты помощи бездомным животным, таких животных стерилизуют, им делают прививки от бешенства, а также чипируют.

Лисчишина подчеркнула необходимость стерилизации 80% бездомных животных, чтобы остановить увеличение их количества, а необходимо заниматься устройством животных в семьи.

Советник городского головы Львова по вопросам обращения с животными Оксана Кошак подчеркнула, что проблема бездомных животных в Украине стоит достаточно остро и является актуальной как в крупных городах, так и в маленьких селах. По ее словам, благодаря слаженной работе и правильным подходам во Львове на сегодняшний день более 90% бездомных собак устраивают в семьи.

Она также сообщила, что во время выполнения обязанностей руководителя коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" открыт центр адопции - площадка, где осуществляют пиар животных для устройства в новые жилища.

Зоозащитники разработали законопроект об обязательности регистрации и идентификации животных.

В свою очередь вице-президент «Ассоциации зоозащитных организаций Украины» Марина Суркова отметила, что главными инструментами в преодолении бездомности животных является системная качественная стерилизация бездомных животных, активное устройство их в семьи, а также ответственное отношение хозяев к своим домашним любимцам - обязательные регистрация и чипирование.

Она также отметила, что зоозащитники разработали законопроект об обязательности регистрации и идентификации животных.

«Также ожидаем рассмотрения в парламенте во втором чтении законопроекта, который запретит эвтаназию бездомных животных, и там есть норма по регулированию численности бездомных животных исключительно методом стерилизации», - добавила Суркова.

Кроме того, она подчеркнула важность обучения полицейских и сотрудников органов пробации применению норм законодательства по защите животных.

«Это будет одним из наших проектов - мы будем вести переговоры с соответствующими министерствами и государственными учреждениями», - сказала Суркова.

Соучредитель Animal-ID.info Лилия Кузив отметила, что в Украине начинается реализация проекта по открытию центров адопции (усыновления) животных.

«Мы убеждены, что центры усыновления животных должны появиться во всех районах нашей страны. Ведь везде есть бездомные собаки и коты», - отметила она.

Приютам для животных не хватает финансирования, лекарств, кормов.

В свою очередь основательница крупнейшего в Европе приюта для животных «Сириус» Александра Мезинова сообщила, что за 20 лет приют устроил в семьи более 5 тысяч животных, благодаря его деятельности спасены тысячи животных.

«Но несмотря на большую работу, проблема с бездомными животными в Киеве и Киевской области остается актуальной», - добавила она.

По словам Мезиновой, приютам не хватает финансирования, лекарств, кормов, а также работников по уходу за животными.

Она подчеркнула необходимость того, чтобы вопросами бездомных животных занималось государство, чтобы был курс на гуманное отношение к животным. По убеждению Мезиновой, приюты должны быть последним вариантом, куда бездомное животное может быть устроено, а в первую очередь должны решаться вопросы регулирования количества бездомных животных.

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