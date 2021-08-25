Большая часть товаров передана в 2020 году – более 2 тыс. тон.

Киев. 25 августа. УНИАН. Благотворительная организация "Фудбенк" (Food Bank) за 10 лет своей работы собрала и передала украинцам, которые нуждались в помощи, более 6 тыс. тон продуктов питания и товаров первой необходимости.

Об этом во время конференции в УНИАН, посвященной результатам 10-летней работы организации, сообщил председатель правления БО "Киевский городской благотворительный фонд "Фудбенк" Владимир Иванов.

Он напомнил, что благотворительная организация "Фудбенк" создана в Украине в 2011 году. Фонд занимается сбором и передачей продуктов питания, а также товаров первой необходимости наименее защищенным социальным группам населения. Одной из основных целей создания "Фудбенк" является правильное использование продуктов питания и недопущение утилизации пригодных к употреблению продуктов питания и товаров первой необходимости.

"За 10 лет мы смогли собрать и передать людям 6 тыс. 149 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Очень положительная динамика была в 2020 году. Вызвано это было, в первую очередь, коронавирусом и тем, что люди находились дома", - отметил Иванов.

По его словам, организация также присоединилась в прошлом году к помощи медикам, которые оказывали медпомощь больным COVID-19 и месяцами не выходили за пределы больниц.

"За 2020 год у нас был очень большой объем передачи благотворительной помощи. Это 2 тыс. 175 тонн. Это чрезвычайно большая цифра. И я очень благодарен своим коллегам, которые работали и передавали товары благотворительным организациям, которые уже непосредственно передавали их людям", - подчеркнул Иванов.

Он поблагодарил всех поставщиков и организации, которые помогали в приобретении и передаче предметов первой необходимости, продуктов питания, предоставляли логистические услуги.

"Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем иметь такую же динамику работы с поставщиками продуктов питания и финансирования", - добавил председатель правления.

По словам исполнительного директора КГБФ "Фудбенк" Анны Тронь, организация на сегодня работает в 22 регионах Украины. Фонд пока не распространил свою работу на Херсонскую и Закарпатскую области.

Представители фонда обратились во время пресс-конференции к органам местного самоуправления и исполнительной ветви власти с призывом наладить сотрудничество с подобными организациями, которые на местах занимаются соответствующей благотворительной помощью, чтобы усилить помощь людям. На сегодня работу "Фудбенка" в регионах помогают осуществлять как компании-партнеры, благотворительные организации, так и волонтеры.

По словам Иванова, на сегодня фонд совместно с партнерами реализовал уже ряд социальных проектов.

Он сообщил, в частности, что фонд при финансовой поддержке американской зерновой трейдерской компании, которая выделила 25 тыс. долларов, купил аппарат ИВЛ для Ильичевского детского медцентра.

Иванов заверил, что деятельность "Фудбенк" планируют расширять.

"И у нас одна мечта на сегодня – это иметь свой логистический центр. И мы над этим работаем. Потому что мы сейчас не имеем возможности брать мороженую группу - это мясо, рыба, которые мы сможем передавать людям. На сегодня мы имеем три автомобиля-рефрижератора, автопогрузчик. И мы благодарны всем донорам и европейским банкам, которые помогли приобрести технику", - добавил он.

Присутствующие партнеры организации рассказали о проделанной работе и сотрудничестве, в частности, - председатель правления АО "Коммерческий индустриальный банк" Татьяна Путинцева, председатель Ассоциации многодетных семей "Жемчужина" Ольга Кондратюк, менеджер по корпоративным коммуникациям и проектам корпоративной социальной ответственности "Метро Кэш энд Кэри Украина" Кристина Генсировская.

Автор: Инна Андалицкая