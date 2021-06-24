Если законопроект об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, то его могут поддержать почти 40% украинцев.

Киев. 24 июня. УНИАН. 40,9% граждан не знают, что в Украине готовится закон о деолигархизации.

Об этом сообщил представитель социологической компании "Актив-групп" Андрей Еременко на пресс-конференции в УНИАН, представляя вторую часть исследования «Деолигархизация в Украине» и результаты всеукраинского социологического опроса на тему: «Кого украинцы считают олигархами, как относятся к инициативам президента?» аналитической группы «ТИГР».

Он отметил, что только 20,7% опрошенных сказали, что знают об этом, а 38,4% - что-то слышали.

Комментируя эти данные, представитель коммуникационного агентства АСE Solutions Александр Каменец отметил, что они его «просто поразили». По его словам, в то время как эта тема едва не №1 в политике и власти, более 40% граждан даже не знают о ней.

Также Еременко сообщил, что если президент Владимир Зеленский вынесет законопроект об олигархах на всеукраинский референдум, то его готовы поддержать «однозначно да» 16% опрошенных; скорее да - 23%; не готовы поддержать 6,7%; скорее нет - 8,5%. В то же время 7% граждан не решили, как будут голосовать, а 38,2% выбрали ответ «затрудняюсь ответить».

Как отметил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, результаты опроса свидетельствуют, что президентская команда имеет шанс получить поддержку законопроекта о деолигархизации на референдуме.

«С другой стороны то, что 40% избирателей не слышали об этом законопроекте и соответственно не могут определить свое отношение к политике деолигархизации, к предложениям президента, - это вопрос, и есть над чем работать», - добавил он.

При этом Фесенко отметил, что такие данные свидетельствуют и «о рисках» проведения такого референдума - относительно его результативности для президента.

«Опрос показывает, что с референдумом здесь не все так просто - автоматического результата не будет, и к этой теме надо подходить очень ответственно», - отметил Фесенко.

Он считает, что тема противодействия олигархам не слишком волнует общество, то есть она более интересна политикуму, СМИ, экспертам.

Исследование проведено трехсторонне исследовательской группой «ТИГР» при участии Центра прикладных политических исследований "Пента", коммуникационного агентства АСE Solutions и социологической компании "Актив-групп".

Исследование основывается на проведенном 17-18 июня 2021 года сборе первичной информации - индивидуальное интервью, выборка двухступенчатая репрезентативна по полу и возрасту. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов - мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие на территории Украины (за исключением оккупированных территорий и АР Крым).

Источник: https://tigr.org.ua/narodnyj-rejtyng-oligarhiv.html/8

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как безотлагательный законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Документ определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно документу, определять, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны.

Позже Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий закон.

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Автор: УНИАН