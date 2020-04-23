Больные сахарным диабетом будут обеспечены лекарствами в период пандемии - гендиректор компании по производству инсулина (фото, видео)

В Украине более 100 тысяч пациентов используют инсулин производства компании «Ново Нордиск Украина». Запасов препарата для них хватит минимум на три месяца.

Киев. 23 апреля. УНИАН. Больные сахарным диабетом будут обеспечены лекарствами в период пандемии коронавируса.

Об этом гендиректор ООО "Ново Нордиск Украина" - компании-производителя инсулинов и лекарств, которые снижают сахар в крови, Владислав Мороз заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Пандемия коронавирусной инфекции имеет драматическое влияние на людей и систему здравоохранения по всему миру. И наша главная задача - помочь в преодолении этого кризиса. Для этого мы создали антикризисную команду, чтобы разработать меры для улучшения ситуации», - сообщил он.

По словам Мороза, в Украине более 100 тысяч пациентов используют инсулин производства компании «Ново Нордиск Украина».

«Поэтому мы осознаем свою ответственность по обеспечению бесперебойного доступа к этим лекарственным средствам. Мы стараемся, чтобы распределить в 170 странах мира этот жизненно важный препарат», - сказал гендиректор компании.

Также он подчеркнул, что украинцам не стоит беспокоиться, хватит ли им инсулиновых препаратов.

«Пациенты в Украине могут чувствовать себя в безопасности, поскольку мы имеем запас препаратов на 3-4 месяца. Поэтому никаких перебоев с инсулинами «Ново Нордиск» не будет», - сказал Мороз.

Кроме того, он сообщил, что в Украине более тысячи пациентов участвуют в клинических исследованиях компании, в которые она в течение последних четырех лет инвестировала 250 тыс. грн.

"Сейчас наша главная задача, чтобы во время пандемии пациенты могли постоянно получать лекарственные средства в условиях клинических исследований", - сказал Мороз.

Также он сообщил, что для 55 эндокринологических клиник по всей стране компания "Ново Нордиск Украина" приобрела специальное медицинское оборудование для измерения уровня сахара в крови в течение длительного времени, что облегчает врачам работу по определению и корректировке терапии.

*** Главный офис компании Novo Nordisk расположен в Дании. Штат сотрудников составляет примерно 42,7 тысячи человек в 79 странах мира, а продукция компании представлена в более чем 170 странах.