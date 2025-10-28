Большинство украинцев довольны сервисом микрокредитных организаций - исследование (видео)

Ассоциация украинских банков совместно с компанией Research.ua и Институтом социологии Национальной академии наук во время пресс-конференции в УНИАН представили результаты социологического исследования, посвященного микрокредитованию украинцев, согласно результатам которого, большинство украинцев в целом довольны сервисом микрокредитных организаций.

Как отметил в начале пресс-мероприятия президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, исследование проводилось в июле 2025 года, чтобы оценить отношение граждан к микрокредитованию.

"Это исследование проводилось в июле 2025 года. Основные цели: оценить фактическое отношение граждан к небанковскому потребительскому кредитованию, его доступности, прозрачности и ответственности обеих сторон: как заемщика, так и кредитора", - отметил глава АУБ.

Само исследование представил директор компании Research.ua Владимир Кутюк. Он отметил, что 73% респондентов полностью или скорее удовлетворены сервисом микрокредитования, а 69% - готовы рекомендовать микрофинансовые организации, где берут кредиты чаще всего.

При этом, большинство украинцев, как свидетельствуют результаты исследования, берут микрокредит, чтобы дотянуть до зарплаты.

"Как показывают результаты исследования, подавляющее большинство пользователей микрофинансовых организаций, как и раньше, берут микрокредиты для ежедневных нужд, чтобы дожить до зарплаты", - отметил Владимир Кутюк, представляя результаты исследования.

На втором месте по популярности - кредит на оплату лечения или медикаментов. Замыкает призовую тройку кредит на оплату коммунальных услуг. Также, по словам Кутюка, популярны микрокредиты на покупку одежды или обуви и ремонт жилья.

Среди причин, по которым украинцы обращаются за микрокредитами, Владимир Кутюк назвал возможность быстро получить деньги и доступность для большего количества людей. При этом представитель Research.ua отметил, что большинство респондентов положительно или нейтрально относятся к штрафам за невыполнение условий кредитных договоров с МФО.

"Только 14-18% категорически против, тогда как 27-28% считают их справедливыми, а 44% поддерживают применение санкций только за серьезные нарушения. Это свидетельствует о готовности клиентов воспринимать штрафы при обоснованных условиях. Около 40% респондентов считают, что ответственность за невозврат кредита должны нести как заемщик, так и финансовое учреждение", - добавил Владимир Кутюк.

Заместитель директора Института социологии Сергей Дембицкий уточнил, что берут в долг для покупки продуктов питания около 30% респондентов, еще 40% берут микрозаймы на оплату коммунальных услуг.

По его словам, результаты опроса также показывают, что пользователи МФО в целом оценивают себя более успешно, чем это делают остальные опрошенные.

В пресс-конференции приняли участие: Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков; Владимир Кутюк, директор Research.ua; Сергей Дембицкий, заместитель директора Института социологии НАН Украины (по видео); модератор, руководитель отдела развития и международных отношений АУБ Руслан Костецкий.