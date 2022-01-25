55% респондентов сказали, что это "вполне вероятно" и "вероятно, но не в ближайшее время".

Киев. 25 января. УНИАН. Большинство украинцев считают вполне вероятным вступление Украины в НАТО, а 5% надеются, что это произойдет уже в этом году.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, ссылаясь на результаты социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне".

Так, респондентам ставился вопрос: "Насколько вероятно вступление Украины в НАТО в ближайшее время (до конца года)?".

О том, что полностью уверены в этом, сказали 5% опрошенных. Отметили, что "вступление вероятно" – 19%, "вступление вероятно, но не в ближайшее время" – 36%. Вступление в НАТО считают маловероятным 14%, не верят вообще в это – 11%. И 9% не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

"Вероятно и вероятно не в ближайшее время - об этом говорят 55% украинцев. То есть в целом можно сказать, что абсолютно реалистично большинство украинцев смотрит на ситуацию. И в принципе они в целом понимают, что это процесс не одного дня", - прокомментировал Денисенко.

По его информации, согласно результатам опроса: 40% - полностью поддерживают идею вступления Украины в НАТО; 24% - скорее поддерживают. Скорее не поддерживают вступление 8%, совсем не поддерживают 9%. Еще 13% не смогли составить своего мнения по этому поводу, а 6% было сложно ответить на вопрос.

Если принять во внимание региональное распределение, то полностью поддерживают вступление Украины в НАТО на севере страны – 43%, в центре – 37%, на востоке – 27%, на западе – 50%, на юге – 35%, в Киеве – 55%. Ответ "скорее поддерживаю" указали на севере – 32%, в центре – 31%, на востоке – 20%, западе – 23%, на юге - 24% и в Киеве – 16%.

Таким образом, в целом 47% жителей востока поддерживают вхождение в НАТО, в центре – 68%, на севере – 75%, западе – 73%, юге – 59% и в Киеве – 71%.

Опрос проводился в период с 1 по 23 января 2022 г. В онлайн-опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов Украины (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской областей, оккупированной АР Крым). Статистическая погрешность не превышает 2,89%.