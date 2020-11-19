На сегодняшний день, по мнению экспертов, есть два варианта развития событий.

Киев. 19 ноября. УНИАН. О перспективах взаимных отношений органов центральной власти и местного самоуправления после выборов станет известно примерно в середине декабря.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Что касается в целом определенных перспектив развития взаимоотношений между местной и центральной властью, они будут зависеть от нескольких крайне важных моментов. Они не решены, и не решены они, прежде всего, Верховной Радой и, по большому счету, монобольшинством. Первая самая главная проблема заключается в том, что у нас реформа децентрализации далеко не завершена", - сказал эксперт и обратил внимание на отсутствие законодательной базы для функционирования новых районов. "У нас проведено новое административно-территориальное деление, но законы под это не приняты. Плюс, отсутствуют все основные законы под функционирование новых районных советов, и сейчас вновь избранные депутаты не знают, куда идти и что делать, за что они отвечают и чем будут заниматься", - сказал он.

Второй важный момент, по словам Рейтеровича, заключается в том, что в Украине на сегодня отсутствует процедура принятия бюджетов объединенных территориальных громад, которые были образованы административным способом, то есть не добровольно, а это почти 600 общин по всей стране.

"Еще одна проблема, на которую сетовал президент, что не хватает квалифицированных кадров, не знает, где взять предс едателей ОГА. И у нас половина вакансий не закрыта по РГА", - сказал эксперт.

Самый важный момент, по его убеждению, связан с тем, что региональная политика Офиса президента до выборов была одной, а после выборов произошли некоторые изменения.

"После выборов были достаточно быстро сделаны некоторые выводы ... Определенные небольшие положительные изменения произошли. Но все равно этой коммуникации (с регионами, мэрами) по состоянию на сегодня крайне недостаточно. Поскольку даже введение этого карантина выходного дня произошло без какого-либо обсуждения с городскими головами, они были поставлены просто перед фактом ... Поэтому сейчас на самом деле два варианта развития событий. Первый - власть принимает те результаты, которые были получены на выборах, она принимает победу представителей разных политических сил на выборах городских голов, и начинают нормально спокойно работать, формировать какие-то коалиции, нормально коммуницировать в контексте решения тех вопросов, которые больше всего волнуют граждан", - сказал Рейтерович.

"Второй вариант - это продолжать все то, что было раньше: давление, подыгрывание каким-то оппонентам ... Эти два варианта очень просты. Какой из этих вариантов выберет центральная власть, мне кажется, мы узнаем очень скоро, буквально примерно в середине декабря, когда все остальные туры завершатся и будет окончательно выяснена вся конфигурация. А местные власти, они к первому варианту готовы всегда", - пояснил он.

В то же время политтехнолог, директор Social Engineering Agency «Gaiday.Com» Сергей Гайдай считает, что "в Украине не состоялись нормальная реформа и создание местного самоуправления".

"У нас оно фрагментарно. Мы вроде выбираем мэров, мы бы выбираем депутатов местных советов, а других полномочий нет. И самое главное - у нас местные советы не являются финансово независимыми от государства. Правильно, чтобы каждая община собирала свои налоги сама и выплачивала затем, наполняла центральный бюджет и была таким образом заинтересована в увеличении этих налогов, потому что сейчас все налоги собирает центральная власть, а потом отдает на места те фиксированные суммы. У нас много имитации по этому поводу. Во-первых, имитация называется словом децентрализация. Я всегда удивлялся, почему не назвать просто - создание местного самоуправления. Я объясню. Термин "местная власть". Обычный украинец, что думает о местной власти? Губернатор - это местная власть? Якобы да. А это самоуправление? Нет, это человек, который назначается центральной властью. Это центральная власть, которая у вас на местах. И когда любой президент говорит: сделаем децентрализацию, а не создание местного самоуправления, я больше дам полномочий своим губернаторам, это же децентрализация. Да, децентрализация. Поэтому начинать надо с термина", - пояснил политтехнолог.

По его убеждению, нужно создавать независимое от центральной власти местное самоуправление.

"А центральная власть - это другое. Они взаимоконтролируемыми должны быть. С одной стороны, может контролировать через избирателей, через обычных граждан местные власти ... Если моя община нормально работает, а центральная власть нет, то тогда должна быть палата в парламенте, где есть представитель общины, который защищает именно права общины", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября ЦИК получила информацию о более 98% избранных председателей от общего количества, которые избираются на нынешних местных выборах.

По последним данным, на должности сельских, поселковых, городских голов избраны выдвиженцы 46 политических партий.

Из общего количества таких голов-выдвиженцев партий 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Далее идут следующие политсилы: «За будущее» - более 12,43% (92 человек), «Всеукраинское объединение «Батькивщина» - более 7,24% (53 человека), «Оппозиционная платформа - за жизнь» - более 7,1% (52 человека), «Наш край» - почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» - более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,83% (28 человек), «Довира» - более 3,14% (23 человека). Остальные партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

Сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать, поэтому эти данные не окончательные.

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Автор: УНИАН