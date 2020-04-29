Проект реставрации Центрального гастронома в Киеве предусматривает сохранение исторического вида здания - компания-реставратор (фото, видео)

Старт реставрационных работ запланирован на август.

Киев. 29 апреля. УНИАН. Архитектурно-конструкторское бюро VIHAREV architects & engineers подало предусматривающий сохранение исторического вида здания проект реставрации столичного Центрального гастронома, расположенного на ул. Крещатик 40/1, на регистрацию в градостроительном кадастре.

Об этом сообщил директор бюро Николай Вихарев на пресс-конференции в УНИАН.

«Памятник архитектуры в той части, которая охраняется законом, и в той части, какой ее хотят видеть киевляне, окончательно зафиксирована, она будет неизменна. ... Гарантией этому является передача проекта «Главкиевархитектуре» на экспертизу, - сказал он.

Вихарев подчеркнул, что теперь решение за киевскими властями.

Кроме этого, директор бюро сообщил, что в случае успешного прохождения экспертизы реставрация может начаться уже летом.

«У нас в планах в августе старт полноценной большой реставрации. Противоаварийные работы - ожидаем разрешения. Мы все сделали, ожидаем решения киевских властей», - сказал Вихарев.

Согласно проекту, в Центральном гастрономе будут расположены: гастроном, другие заведения торговли, парковка, заведения общественного питания.

Вихарев также сообщил, что на крыше здания планируется построить летнюю площадку с кафе и ресторанами.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года на странице архитектурно-конструкторского бюро «Вихарев» в Facebook было размещено сообщение, что архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил наработанные материалы по реставрации здания Центрального гастронома на Крещатике.

В комментарии УНИАН директор АКБ «Вихарев» Николай Вихарев сообщил, что реставрацию здания планируют начать до конца 2019 года.

В январе 2020 года местная власть Киева и компания-реставратор подтвердили свои намерения не достраивать 7 дополнительных этажей и сохранить классическую этажность здания – 3 этажа и мансарда.

Нынешнее здание Центрального гастронома - 1873-1874 гг. постройки является памятником архитектуры и истории. Ранее там размещалась гостиница «Кане» («Южная»), в которой останавливались: в 1888-89 гг. художник Михаил Врубель, в 1918 г. – генерал Павел Скоропадский.

Центральный гастроном был закрыт в начале 2000-х, а в 2008 году здание было передано частной компании.

20 июня 2017 г. на площади 1 тыс. кв. метров в доме на улице Крещатик, 40/1 возник пожар. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами, крыша здания.