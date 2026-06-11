Частные медицинские учреждения требуют равных правил игры на рынке оказания медицинских услуг (видео)

Ряд частных медицинских учреждений обратился в Антимонопольный комитет Украины, Административный суд и к Европейскому комиссару в связи с тем, что на рынке оказания медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий правительство ввело неконкурентные правила игры.

Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

Адвокат Сергей Дзис объяснил суть проблемы. В середине мая 2026 года Ассоциация частных медицинских учреждений Украины, включая "Синево Украина" и медицинскую лабораторию CSD LAB, официально подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины. Также "Синево Украина" и CSD LAB подали иск в Киевский окружной административный суд с требованием признать противоправными отдельные положения постановления Кабинета Министров Украины №1808 от 31 декабря 2025 года – документа, определяющего правила реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2026 году. Главная цель – получить судебное решение, которое подтвердит: частные медицинские учреждения имеют право на прозрачные, стабильные и равные для всех правила участия в ПМГ.

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"Этот вопрос касается не только "Синево" – он касается каждой частной лаборатории, медицинского учреждения в стране, каждого врача, выписывающего направление, и каждого пациента, имеющего право на современное качественное лечение и возможность самостоятельно выбирать, где лечиться", – подчеркнул он.

Адвокат добавил, что это решение стало логическим продолжением безуспешных попыток указать регуляторам на непрозрачность и неравноправие условий, при которых частные лаборатории работают в ПМГ, – вопреки заявленным принципам реформы здравоохранения. Речь идет о системных проблемах, которые делают участие частных лабораторий в ПМГ структурно неравноправным.

Заместитель генерального директора "Синево Украина" Николай Скавронский отметил, что на данный момент с начала 2024 года в сети "Синево" приняли около 1,6 млн пациентов и провели более 8 млн тестов. Общая стоимость этих услуг составила более 1,8 млрд грн. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) компенсировала за этот период около 250 млн грн – остальную сумму "Синево" покрыла самостоятельно, чтобы пациенты не ощутили на себе последствий системных пробелов в финансировании.

"Этот шаг европейские инвесторы компании рассматривают как социальный вклад в развитие медицины в Украине во время войны. Однако партнерство предполагает взаимные обязательства и общие правила – именно их сегодня нет", – добавил он и пояснил, что с появлением частных лабораторий в ПМГ у пациента был выбор между двумя вариантами: оплатить анализы самостоятельно в частных учреждениях быстро и удобно или сдать их бесплатно – но в системе, в которой работают государственные и коммунальные учреждения, с учетом нагрузки на систему здравоохранения, – с возможными очередями, затяжками, неопределенностью. И миллионы людей не выбирали ни того, ни другого: жалко было тратить деньги, а условия заставляли отказываться от диагностики вообще. Участие же частных лабораторий в программе дало этим людям третий вариант – бесплатно и удобно. Именно эта категория пациентов первой почувствует последствия сокращения участия частных учреждений в ПМГ.

Речь идет о неравных правилах игры, а именно – о разных стандартах для разных форм собственности. Реформа провозгласила: деньги следуют за пациентом. Постановление № 1808 добавило негласное дополнение: только если пациент обратился в государственное или коммунальное учреждение. Это, по сути, может привести к нивелированию базового принципа реформы.

"На практике система расчетов устроена так, что частные учреждения получают существенно меньшее возмещение за аналогичную работу по сравнению с государственными и коммунальными. Если пациент равный, а медицинские учреждения – нет, реформы нет. С этой проблемой сталкивается не только компания Синево – она является общей для всех частных медицинских учреждений, работающих в программе, и именно поэтому требует системного, а не индивидуального решения, – подчеркнул Скавронский.

В свою очередь, глава Ассоциации частных медицинских учреждений Украины Сергей Бут рассказал, что сегодня около 700 частных медицинских учреждений являются полноправными участниками программы медицинских гарантий и оказывают медицинскую помощь по всей Украине сотням тысяч пациентов. Так, по данным НСЗУ, только за прошлый, 2025 год, в рамках ПМГ услугами воспользовались 23 млн украинцев.

"Мы убеждены, что система здравоохранения должна работать в первую очередь в интересах пациента. И пациент должен получать качественную медицинскую помощь и иметь право выбора, где именно ее получать. К тому же, европейский опыт показывает, что наилучших результатов в построении системы здравоохранения достигают те страны, где государственный и частный сектор работают на одинаковых условиях и по одинаковым правилам. Именно поэтому наша ассоциация поддерживает всех своих участников, членов, особенно когда они отстаивают принципы равенства и прозрачности правил работы на рынке. Мы заинтересованы в диалоге, в конструктивном поиске оптимального формата сотрудничества между государством и частным сектором. И мы очень не хотим, чтобы миллионы пациентов лишились возможности получать диагностику бесплатно и удобно там, где они хотят", – сказал глава Ассоциации.

Медицинский директор медицинской лаборатории CSD LAB Оксана Сулаева также отметила дискриминационные нормы правительственного постановления: "Когда вышло постановление № 1808, которое меняет правила игры в отношении реализации программы медицинских гарантий, мы были шокированы введенными дискриминационными коэффициентами, которые легли в основу распределения финансирования. Нам присвоили два понижающих коэффициента. На данный момент нет никакого технико-экономического обоснования, которое бы вообще давало основания для введения таких коэффициентов.

Вторая проблема, которая уже сегодня обсуждалась, – это ретроактивный характер изменений. Мы заключили договор с НСЗУ. В этом договоре четко прописаны правила, четко прописаны требования к поставщику услуг. И мы все эти требования выполнили. Но после того, как договор истек в 2025 году, вступают в силу новые правила, которые требуют каких-то там дополнительных пропорций в отношении различных услуг. И, конечно, это снова нарушает те же условия договора и те же законодательные требования к поставщикам услуг, которые были выполнены и со стороны нашей лаборатории, и со стороны лаборатории "Синево", и, я думаю, со стороны других поставщиков, кроме учреждений здравоохранения государственной формы собственности. И по сути эта фраза и является тем индикатором дискриминации, который заложен в это постановление, которое по сути действительно противоречит законодательству".