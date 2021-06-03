Представители диаспоры утверждают, что чеченцы и другие выходцы с Кавказа были включены в списки безосновательно, поскольку не имеют никакого отношения к криминальному миру.

Киев. 3 июня. УНИАН. Чеченская диаспора призывает президента Владимира Зеленского пересмотреть санкционные списки, сформированные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители чеченской диаспоры в Украине.

В частности, председатель правления ВОО "Диаспора чеченского народа" Данил Гончаров обратился к Зеленскому с просьбой пересмотреть санкционные списки СНБО, согласно которым депортации подлежат не менее 38 представителей чеченской диаспоры, которые уже годами, а то и десятилетиями проживают на территории Украины, имеют здесь семьи и детей. "Я обращаюсь с просьбой к президенту Украины как к гаранту Конституции, который жестко и решительно борется с преступностью, не допустить неправомерных действий со стороны правоохранителей в отношении членов чеченской диаспоры, которые безосновательно попали в санкционный список СНБО", - сказал Гончаров.

Он отметил, что в списках оказались невинные люди. "Мы очень надеемся, что президент пересмотрит эти списки", - добавил председатель правления ВОО.

В свою очередь, председатель совета старейшин ВОО "Диаспора чеченского народа" Хамид Сайдумов отметил, что в санкционные списки СНБО попали так называемые "воры в законе", однако представители чеченской национальности "видели криминалитет только по телевизору".

Адвокат и правозащитник Александр Литинский заметил, что представления правоохранительных органов в СНБО, на основании которых были составлены санкционные списки, носят формальный характер. По его словам, там содержатся общие формулировки, основанные только на оперативных данных правоохранителей, а не на доказательствах, что чеченцы из санкционного списка причастны к преступному миру.

В то же время адвокат и правозащитник Николай Полозов отметил, что обжаловать депортацию из Украины чеченцев, попавших в список СНБО, можно, - но это крайне сложный и долгий процесс. В том числе и потому, что в рамках санкций наложен арест на банковские счета лиц, попавших в список, и они даже не могут оплатить судебный сбор, чтобы обратиться с исковым заявлением. Несмотря на это Полозов отметил, что защитники все равно будут добиваться отмены санкций в отношении представителей чеченской диаспоры.

Участники пресс-конференции также отметили, что не знают, по какому принципу представители чеченской диаспоры попали в санкционный список СНБО. По убеждению правозащитника Евгения Захарова, ни один из них не имел проблем с украинскими законами, а некоторые не привлекались даже к административной ответственности. Также правозащитник предположил, что включение в санкционный список представителей кавказских народов - это, по его словам, некий мелкий популизм, основанный на ксенофобских настроениях части украинского общества.

Кроме того, участники пресс-конференции не исключают и политического мотива. В частности, правозащитник Борис Захаров не исключил, что Служба безопасности Украины подала данные лиц чеченской национальности в СНБО в рамках сотрудничества "с авторитарными режимами соседних стран", которые заинтересованы в депортации на родину своих граждан, в том числе и потому, что некоторые из них участвовали в российско-украинской войне на стороне Украины.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105658-press-konferenciya-v-unian-lyudi-kotoryh-snbo-ukrainy-vnesla-v-sankcionnye-spiski-14-05-2021g-kto-oni-nezakonnaya-deportaciya-chechenskogo-naroda-ukrainy.html

Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, в том числе связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины и "воров в законе".

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Автор: УНИАН