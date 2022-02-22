Церковная община создала Попечительский совет костела Св. Николая, который будет заниматься его восстановлением.

Киев. 22 февраля. УНИАН. Через 100 дней, к 1 июня, в соответствии с меморандумом, заключенным между Министерством культуры и информационной политики и приходом Св. Николая, государство должно передать религиозной общине костел Святого Николая в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил епископ римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

Он отметил, что, согласно меморандуму, заключенному между Министерством культуры и информационной политики и приходом Св. Николая, здание Николаевского костела не позднее чем до 1 июня должно быть передано в постоянное пользование прихода св. Николая.

"Напомню, что приходом и Министерством культуры был подписан меморандум об этом возвращении, которое должно состояться 1 июня текущего года", - сказал Кривицкий.

Он также добавил, что противоаварийные работы после пожара уже завершены и в храме в минувшее воскресенье уже состоялось первое после пожара богослужение, и теперь службы божьи проходят дважды в день – утром и вечером – ежедневно. А в воскресенье храм открыт для верующих целый день и проходит 5 богослужений в течение дня.

После передачи костела приходу церковь приступит к разработке проектно-сметной документации по восстановлению храма, затем, собственно, костел начнут реставрировать. Однако этот процесс, по словам епископа, будет длительным.

Относительно того, появится ли в костеле орган, Кривицкий ответил утвердительно, отметив, что он будет установлен после завершения реставрации храма. А место его установки - это хоры, на которых первоначально по замыслу архитектора и должен был располагаться этот музыкальный инструмент. Также он подчеркнул, что церковь не откажет и в проведении светских концертов, как это принято в мировой традиции, когда орган служит как для духовной музыки, сопровождения церковных служб, так и для проведения культурных мероприятий.

"Это абсолютно нормальная вещь, когда богослужения сопровождаются органной музыкой и пением. Приход позаботится, чтобы в храме был орган. Место его будет на хорах, где он был когда-то, что помогает в сопровождении богослужений и не мешает проводить концерты органной музыки. Как это практикуется во всем мире. Но все по очереди – фундаменты, стены, крыша, орган", - сказал Кривицкий.

В свою очередь, настоятель прихода Св. Николая отец Павел Вышковский сообщил, что на 1 июня назначены торжества по случаю возвращения храма приходу, и пригласил принять в них участие президента Украины Владимира Зеленского.

"Это также и приглашение для нашего президента Владимира Зеленского, чтобы прибыл на это событие лично и вручил символические ключи от храма прихода", - отметил Вышковский.

Также он добавил, что для подготовки к этому событию создан попечительский совет. "Это такой полномочный коллегиальный представительный орган прихода Св. Николая, в который вовлечены самые известные деятели культуры, искусства, известные люди. Моральные авторитеты, специалисты по строительству и реставрации. Которые будут способствовать подготовке этого праздника и которые доведут эту святыню до функционального состояния", - сказал Вышковский.

Фото: https://photo.unian.net/theme/111820-press-konferenciya-v-unian-100-dney-do-vozvrashcheniya-kostela-sv-nikolaya-v-lono-cerkvi.html

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 сентября 2021 года в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел пожар, в результате чего огнем была повреждена внутренняя отделка здания и уничтожен уникальный орган.

11 ноября приход костела Святого Николая в Киеве сообщил, что костел передают религиозной общине 1 июня 2022 года. В приходе информировали, что достигнут ряд договоренностей с Министерством культуры и информационной политики Украины, в частности, по восстановлению костела и перемещения до 1 июня 2022 года Национального дома органной и камерной музыки в другое помещение.

31 января министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о завершении противоаварийных работ в костеле Св. Николая.

Костел Святого Николая в Киеве возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.