В 2020 году пожар был в 4-5 раз больше по площади, чем в 2015 году. И каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения.

Киев. 29 января. УНИАН. Профессиональная ассоциация экологов Украины призывает объединить усилия общественности, активистов и правительства, чтобы не допустить возгорания на территории Чернобыльской зоны, которое может произойти уже этой весной и будет самым масштабным за все годы, в связи с частичным разрушение защитного лесного барьера зоны отчуждения и изменениями климата.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Сегодня мы говорим о проблеме, без преувеличения, международного масштаба, о проблеме, которую можно сегодня предотвратить… Риски очень существенные. Об этом свидетельствуют исследования наших экспертов. По прогнозам, у нас есть два месяца, чтобы не допустить опасность», - сказала Цыганок.

Он отметила, что в Украине очень часто важные экологические проблемы тонут в потоке других манипулятивных тем, а процесс перекладывания ответственности забирает драгоценное время. Она подчеркнула, что пришло время общественности посмотреть на экологические вызовы комплексно и с максимальной ответственностью каждого.

«Сегодня у нас есть уникальный шанс объединить усилия и государственных органов власти, и экспертной среды, и каждого гражданина, чтобы предотвратить бедствие. Сегодняшняя цель – предотвратить, а не потом уже гасить пожар в буквальном смысле», - добавила Цыганок.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции, вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина отметил, что вероятность пожара уже этой весной в Чернобыльской зоне отчуждения очень высокая, в связи с частичным разрушение защитного лесного барьера зоны отчуждения и изменениями климата.

Более того, по его словам, пожар, который может произойти в 2021 году будет самым масштабным за все предыдущие годы.

«После аварии произошло, по разным оценкам, около 1800 пожаров в Чернобыльской зоне. Последний пожар в 2020 году был катастрофическим. Возгорания были во многих местах и теми средствами, которые были, этот пожар вовремя остановить не удалось. В 2020 году пожар был в 4-5 раз больше по площади, чем в 2015 году. В результате в атмосферный воздух попало в 4 раза больше радионуклидов, чем в 2015 году. Прогнозируется, что на тех участках, где прошел огонь в 2020 году может возникнуть пожар в 2021 году, уже через 2 месяца и этот пожар будет в 4 раза более масштабным», - отметил Щербина.

Также он отметил, что каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения.

«Там, где раньше было относительно безопасно, можно было осуществлять хозяйственную деятельность, проводить экскурсии – все это поменялось, и будет меняться в будущем, пока не будет найдено серьезное государственное решение, и не будет принято стратегическое видение относительно будущего зоны отчуждения», - сказал Щербина.

В свою очередь, руководитель Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров НУБиП Украины Сергей Зибцев отметил, что в зоне отчуждения достаточно средств для противостояния пожаром, однако, слабым местом остается скорость реагирования.

«У нас есть видение, как построить защиту зоны отчуждения от пожаров. Хватает ли ресурсов в зоне отчуждения, чтобы не допустить пожары? После пожара в 2015 году правительство, Лесная служба США и другие доноры предоставили поддержку, поэтому, в зоне отчуждения имеются достаточные силы и средства, чтобы не допустить пожар», - сказал Зибцев.

«Вопрос, который до этого времени не срабатывал – межведомственное сотрудничество, сотрудничество между отдельными ведомствами и силами, которые находятся в зоне отчуждения. Во-вторых, это построение системы готовности к тушению пожаров. Все предыдущие пожары были связаны с тем, что готовность находится на низком уровне. Когда начинают разворачивать силы и средства, пожар опережает все ресурсы, которые есть в зоне», - добавил Зибцев, отметив, что в идеале службы пожаротушения должны прибывать на место возгорания в первые 15-20 минут.

Присутствовавший на пресс-конференции и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Андрей Пляцко отметил, что предупреждение и превентивные меры - это самый эффективный метод, чтобы не допустить масштабных пожаров на территории зоны отчуждения.

«К сожалению, существуют технические проблемы, которые сейчас нам не позволяют полностью взять эту ситуацию под контроль. Эта пробелам существовала более 30 лет, сколько существует зона отчуждения. Зона отчуждения практически не была покрыта мобильной или сотовой связью. Эту проблему мы практически решили. Мы уже достигли покрытия мобильной связью в зоне отчуждения практически на 90%. Это дает нам возможность приступить к следующему шагу - созданию системы постоянного противопожарного мониторинга, который в режиме 24/7 будет мониторить 90% зоны отчуждения, благодаря специальному программному обеспечению и передавать сигналы о местах возгорания в единый кризисный центр», - сообщил Пляцко.

При этом он отметил, чтобы комплексно решить вопрос с предотвращением пожаров, сокращением времени на их выявление и ликвидацию, необходимо обеспечить полноценную работу ведомственной пожарной охраны, учебно-методического центра, расчистить захламленность в лесах, создать систему раннего обнаружения пожаров.

Присутствовавший на пресс-конференции советник министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Петр Тестов сообщил, что Минэкологии с помощью украинских и международных экспертов, например, Сергея Зибцева и профессора Иоганна Голдаммера из Глобального центра мониторинга пожаров (GFMC) разрабатывает стратегию управления ландшафтными пожарами. Уже состоялось обсуждение основных идей стратегии заинтересованными сторонами, в течение ближайших месяцев Минэкологии планирует обнародовать проект стратегии.

В свою очередь, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил, что пожары в Чернобыльской зоне наносят критический вред не только окружающей среде, но и нашему культурному и историческому наследию, расположенному на ее территории.

По его словам, только в прошлом году из-за пожаров было уничтожено 30-40% туристического потенциала зоны отчуждения.

Как сообщал УНИАН, в течение апреля 2020 года крупнейшие лесные пожары произошли в Чернобыльской зоне отчуждения, Житомирской и Киевской областях. Так, только в Чернобыльской зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.

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Автор: УНИАН