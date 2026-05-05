Чтобы выдержать затяжную войну, украинским волонтерам необходимо объединиться (видео)

На пятом году полномасштабной войны волонтерам становится всё труднее и труднее собирать средства на проекты по поддержке Сил обороны. Выходом из этой кризисной ситуации является объединение волонтерских движений

К такому выводу пришли участники круглого стола "Кризис помощи: как украинским волонтерам выдержать затяжную войну", который состоялся в пресс-центре УНИАН.

Организаторы мероприятия: ГО "Асоціація лідерів думок України".

Видео дня

Как отметил во вступительном слове модератор дискуссии, соучредитель "Асоціація лідерів думок України" , медиаэксперт Денис Путинцев, украинское волонтерство спасло страну в начале войны. А украинские волонтеры стали символом самого мощного гражданского движения в Европе: "Однако сегодня мы сталкиваемся с новой реальностью: пожертвований становится меньше, но потребности фронта и поддержки гражданского населения не уменьшаются. Означает ли это, что волонтерский феномен, ставший фундаментальной составляющей украинского сопротивления, вступает в фазу кризиса? Затяжная война ставит перед нами новый вызов: как сохранить энергию помощи, когда общество постепенно истощается?".

Сергей Притула, общественный и политический деятель, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, подчеркнул: "Проблемы волонтеров мне очень близки, потому что до начала полномасштабного вторжения я работал в одиночку, как волонтер-физическое лицо. Ни для кого не секрет, что последние 1,5–2 года волонтеры жалуются, что становится все сложнее закрывать сборы. Те сборы, которые раньше закрывались за несколько дней, теперь трудно закрыть даже за месяц, все труднее найти доноров. И честно говоря, будет еще хуже"

Притула также констатирует, что в последние годы изменился вектор пожертвований: если раньше люди давали средства на волонтерские инициативы, на фонды, то теперь это пожертвования в поддержку конкретного защитника, подразделения, в которое мобилизовали этого защитника.

"И эта тенденция уже не исчезнет, соответственно будут сокращаться возможности волонтерских инициатив, которые зависят от помощи именно физических лиц, делающих пожертвования "на счет". Несмотря на скромность бюджетов волонтеров, скорость реализации волонтерских проектов в разы выше, чем при государственном финансировании. Поэтому волонтерские инициативы должны оставаться и оставаться действенными, и количественно крупными. Для этого разрозненные волонтерские инициативы должны объединиться. Укрупнение – путь к выживанию. Хотя это будет нелегко сделать, потому что, к сожалению, многие трактуют волонтерскую среду не как синергетическую, а как конкурентную", – подчеркнул Притула.

В свою очередь, основатель ГО "Асоціація Лідерів Думок України", продюсер Олег Филишин также поддержал идею объединения и отметил, что такое объединение – дело нелегкое: "Лидеры мнений, представители власти призывают нас объединиться. Постоянно мы слышим эти лозунги, но сами они абсолютно разобщены и с удовольствием ставят палки в колеса друг другу при малейшей возможности. Поэтому задача нашей ассоциации – объединить лидеров мнений, объединить представителей власти".

Президент Международного благотворительного фонда "Здоров'я українського народу", инициатор национальной программы #ВрятуйКінцівку, член Правления Ассоциации благотворителей Украины Сергей Сошинский, выступая на круглом столе, также констатировал, что энтузиазм заканчивается и заниматься волонтерством становится все труднее: "В Украине зарегистрировано 169 тыс. "банок", которыми владеют 136 тыс. физических лиц, а зарегистрированных волонтеров – всего 11 792 человека. Поэтому первый вопрос – не об объединении, а о законодательной базе".

Сошинский говорит, что, когда люди занимаются волонтерством, необходимо, чтобы у них была соответствующая регистрация: "Если человек собирает средства на "банку", значит, он должен быть официальным волонтером. Если нет, то к нему должна прийти налоговая".

Также Сошинский отмечает, что государство должно повысить мотивацию людей к волонтерству: это касается и бизнеса, который делает пожертвования, и благотворительных фондов, и официальных волонтеров, и общественных организаций. "Если будут определенные льготы – людям будет немного веселее", – подчеркнул он.

Заместитель Главы рады Европейской оборонной ассоциации Денис Шинкаренко считает, что государство могло бы стимулировать волонтерскую помощь путем снижения налогового давления пропорционально размеру пожертвований: "Сейчас сложно собирать средства, потому что у людей нет того достатка, что был до войны. Бизнес тоже не знает, что делать, откуда брать средства. Возможно, стоит сделать так, чтобы пожертвования бизнеса, сумма, которую он внес в пользу Сил обороны, не облагались налогом. Также нужно детям со школьного возраста рассказывать о важности волонтерства. Так или иначе, нужно объединиться, потому что у нас один враг – раша, которая хочет отнять нашу землю".

Первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Прохоров отметил, что падение уровня пожертвований – это также и следствие демографического кризиса во время войны, а он несет гораздо более серьезные угрозы для государственности: "То, что происходит с пожертвованиями, – это естественно. Давайте посмотрим на демографию. Сколько людей потеряла Украина. По оценкам Института демографии, нас осталось в Украине 28–30 миллионов. Мы рискуем к 2050 году утратить украинскую идентичность, потому что для восстановления страны придется ежегодно завозить 300 тыс. иностранцев для восполнения трудового потенциала. К тому же из 30 миллионов сейчас 10,5 – это пенсионеры, 3,5 млн – инвалиды, и их число увеличилось на 700 тыс., по прогнозам Международной организации труда их будет до 5 млн. То есть трудоспособных людей будет немного. Эти вызовы нужно выдержать. Но и выдержка должна быть результативной. У нас есть определенные наработки по этому поводу, и мы готовы ими поделиться. У нас есть Рада по восстановлению, и она уже работает над проектами послевоенного периода",- акцентировал Прохоров.

К участию в круглом столе были приглашены медийные волонтеры и благотворители, представители бизнеса, сил безопасности и обороны Украины, государственных учреждений, общественных организаций, ветеранских инициатив, СМИ, лидеры общественного мнения и знаменитости.

Организаторы обсуждения ГО "Асоціація Лідерів Думок України" - независимая общественная организация, объединяющая публичных и влиятельных украинцев с сильной репутацией и значительной аудиторией в различных сферах и странах, которые осознают свою общественную ответственность и готовы принимать активное участие во всестороннем развитии Украины на национальном и международном уровнях.

Среди спикеров: Олег Филишин - основатель ГО "Асоціація Лідерів Думок України" , продюсер; Денис Путинцев – соучредитель ГО "Асоціація Лідерів Думок України", медиаэксперт; Сергей Притула – основатель БФ Сергея Притулы; Сергей Прохоров – первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП); Сергей Сошинский – президент МБФ "Здоров'я українського народу", инициатор национальной программы #ВрятуйКінцівку, член Правления Ассоциации благотворителей Украины; Денис Шинкаренко – заместитель Главы рады Европейской оборонной ассоциации; Анна Варибрусова – член Наблюдательного совета ТОВ "ІнтерПроІнвест" (IPI); Людмила Хлань – директор ТОВ "Центр обучения протезированию", экс-руководитель проекта "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи"; Дарья Жарикова – ведущий специалист по развитию волонтерства НК Украинского Красного Креста; Анна Ермолаева – исполнительный директор БФ "Діти Героїв"; Екатерина Благодарова – основательница БФ "НЕ ЧУЖІ".