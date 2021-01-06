По мнению специалистов, это обеспечит широкий доступ граждан к диагностике COVID-19, позволит своевременно выявлять коронавирус и предотвращать его дальнейшее распространение. Кроме того, такие тесты значительно дешевле, чем ПЦР-исследования.

Киев. 6 января. УНИАН. Эксперты предлагают массово использовать тестирование на COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА) для своевременного выявления коронавируса и предотвращения его распространения.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в УНИАН, где представили антиген-тесты, которые реализует компания "Торговый Дом "Винсер Украина".

Как отметила детский врач-инфекционист Елена Дроботун, успеха в борьбе с вирусом можно достичь лишь при условии его заблаговременной диагностики и профилактики.

Она подчеркнула, что обеспечение ранней диагностики является важнейшим моментом в осуществлении контроля эпидемического распространения любых инфекций.

Дроботун напомнила, что стандартом диагностики COVID-19 в Украине определено ПЦР-тестирования, однако есть и альтернативные методы исследования, например, ИХА - тест на антиген.

"Это качественный и быстрый способ диагностики коронавирусной инфекции, который выполняется с помощью иммунохроматографического анализа образцов ... Его можно проводить и в амбулаторных условиях при вызове врача или бригады "скорой" домой. Если мы будем воспринимать его как альтернативу, то это значительно уменьшит нагрузку на лаборатории, которые проводят ПЦР-исследования, а также будет способствовать гораздо большему охвату ранней диагностикой. Если говорить об экономической рентабельности, то такой метод значительно дешевле", - отметила врач.

По словам директора "Консультативно-диагностического центра Днепровского района города Киева" Даниэля Карабаева, такой метод тестирования позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию в первые дни болезни.

Он уточнил, что в случае положительного результата теста на антиген, согласно протоколу, рекомендуется сделать ПЦР-тестирование, однако окончательное решение об этом должен принимать семейный врач.

Карабаев добавил, что врачи надеются на то, что государство закупит тесты на антиген и предоставит возможность бесплатно использовать их в больницах.

"Простота, удобство и технологии позволяют каждому из нас ограничить круг контактов в случае заболевания", - подчеркнул генеральный директор "Торговый Дом "Винсер Украина" Александр Нагорский.

Он рассказал, что сейчас компания может обеспечить закупленными в Китае тест-системами все население Киева на месяц.

Нагорский также сообщил, что точность показателей таких тестов на антиген составляет более 99%.

Глава компании добавил, что стоимость одного теста составляет 349 грн.

"Наша компания стремится, чтобы тестирование было доступным и своевременным, и чтобы любой гражданин Украины мог без проблем сделать этот тест и убедиться, что он здоров ...", - отметил коммерческий директор "Торговый Дом "Винсер Украина" Александр Метелкин.

По словам руководителя отдела продаж компании Максима Стахурского, в отличие от тестирования с помощью ПЦР-системы, при использовании быстрых тестов на антиген не нужно тратить время, идти в лабораторию и долго ждать результат. "Данные тест-системы очень просты, с ними справится не только врач, но и обычный человек", - считает он.

Как отметил Метелкин, в тест-системы для персонального использования входит ватная палочка для снятия мазка, отдельная тест-кассета и необходимая доза реагента.

Он также продемонстрировал, как правильно пользоваться тестом, и рассказал, что такой тест дает результат в течение 5-10 минут.

Эксперты также отметили, что большое количество стран уже долгое время массово использует такие тесты для обеспечения широкого доступа граждан к диагностике COVID-19.

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Автор: УНИАН