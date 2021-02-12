ПЦР-анализаторы Hyris bCUBE уже прошли успешные лабораторные исследования в Украине и получили лицензию для выхода на украинский рынок.

Киев. 12 февраля. УНИАН. Итальянская компания презентовала в Украине новый быстрый способ ПЦР-тестирования на COVID-19.

О новом ПЦР-анализаторе на пресс-конференции в УНИАН рассказал итальянский ученый и изобретатель, генеральный директор международной компании Хайрис Стефано Ло Приоре.

По его словам, недавно в Киеве завершились двухнедельные лабораторные исследования по тестированию инновационных ПЦР-анализаторов Hyris bCUBE, которые компания проводила совместно с государственным лабораторным центром Минздрава Украины.

Так, "Хайрис" и лаборатория Минздрава осуществляли параллельное тестирование одинаковых образцов.

"В 100% случаев наши результаты совпали. Где у лаборатории был положительный результат - у нас также был положительный, где у лаборатории был отрицательный - у нас также был отрицательный", - пояснил Ло Приоре.

Он показал как выглядит анализатор - это небольшое прямоугольное устройство, которое помещается на ладони, оно имеет специальные сменные картриджи для проведения одновременного тестирования нескольких образцов.

По словам ученого, анализатор позволяет в кратчайшие сроки проводить одновременное тестирование до 16 пациентов, а само исследование вместе со всеми дополнительными процессами длится 1,5-2 часа.

Кроме того, пользоваться анализатором очень просто - это может сделать и человек без специализированных технических знаний.

Для проведения соответствующего теста не требуется предварительная подготовка материала, дополнительные реагенты или особые лабораторные условия - его можно проводить в любом месте.

"В частности, анализатор можно использовать в больницах небольших городков без лабораторий или при необходимости переместить в эпицентр вспышки вируса для проведения тестирования там... Исследование проводится закрытым методом, который исключает влияние любых внешних факторов и имеет минимальную угрозу для медиков", - добавил глава компании-изобретателя.

Кроме того, по словам Ло Приоре, данные о результатах тестирований хранятся в специальной базе данных, которая имеет надежную систему защиты.

По его мнению, использование Hyris bCUBE также позволит значительно сократить расходы на ПЦР-тестирование. Ведь, кроме скорости и точности, тесты буду иметь достаточно демократичную и доступную цену по сравнению с рыночной.

Однако пока их конкретная стоимость еще не определена, она обсуждается с украинскими партнерами.

Он также заявил, что анализатор уже может выявлять новые штаммы COVID-19, в частности, те, что были обнаружены в Великобритании и Бразилии, а в случае дальнейшей мутации вируса, компания сможет адаптировать систему.

Ло Приоре рассказал, что за последний год спрос на анализаторы возрос в десять раз, и сейчас мощность "Хайрис" по производству таких анализаторов составляет 2-3 тысячи приборов в месяц.

Крупнейшим покупателем, по его словам, является Канада, так как компания получила одобрение от канадского правительства еще в сентябре. Но сейчас активно закупают анализаторы и в Европе, в частности, в Швейцарии, Великобритании, Италии и Чехии.

Сейчас в компании ожидают одобрения процесса закупок еще в ряде стран: США, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, Южной Африке и других.

Ло Приоре подчеркнул, что точность итальянских ПЦР-тестов подтверждена правительством Канады, ведущими европейскими университетами и лабораториями и вышеупомянутыми исследованиями в лаборатории Минздрава Украины.

Гендиректор "Хайрис" подчеркнул, что их изобретение является революционным в сфере ПЦР-тестирования и позволяет на высоком уровне противостоять распространению COVID-19.

"Теперь мы имеем лицензию в Украине и рады выйти на украинский рынок и помочь Украине бороться с коронавирусом... Ведь тестирование на COVID-19 будет актуальным и даже после начала вакцинации в Украине, ведь коронавирус никуда не исчезнет", - резюмировал он.

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Автор: УНИАН