По словам защитника потерпевших, Украина, а в частности Верховный суд, дезинформирует международное сообщество относительно дела Гонгадзе.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Из материалов уголовного производства об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала Министерства внутренних дел Алексея Пукача о том, что к этому делу причастны второй президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила адвокат Татьяна Костина.

Адвокат напомнила, что вскоре - 20-я годовщина со дня гибели Гонгадзе, однако до сих пор к ответственности не привлечены как заказчики его убийства, так и заказчики покушения на народного депутата II и III созывов ВР Александра Ельяшкевича и похищения и избиения журналиста Алексея Подольского, чьи интересы она представляет. Защитник убеждена, что несмотря на то, что исполнители этих преступлений разные, заказчик у них один - экс-президент Кучма.

Костина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом довести дело до конца, чтобы виновные в заказе этих трех преступлений оказались на скамье подсудимых, поскольку все предыдущие президенты, начиная с третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010 гг.), обещали поставить точку в этом деле, однако обещаний так и не сдержали.

Также она добавила, что своим обращением к Зеленскому хочет привлечь внимание к систематическому невыполнению Украиной своих обязательств относительно резонансных дел, в частности дела Гонгадзе, и сообщить о фальсификации этого дела в Верховном суде.

Адвокат пояснила, что Украина еще в январе 2002 года постановлением парламента взяла на себя обязательства безусловно выполнять резолюцию ПАСЕ по делу Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича, однако эти обязательства до сих пор не выполнены.

По ее словам, по делу Ельяшкевича обязательства не выполнены в полном объеме, а по делу Гонгадзе и Подольского - не выполняются главные обязательства относительно заказчиков этих преступлений. "Которые обоснованно связаны с тогдашним президентом Леонидом Кучмой", - подчеркнула Костина.

Также она добавила, что "пленки Мельниченко" - далеко не единственное доказательство причастности Кучмы к этому преступлению, поскольку есть еще такое весомое доказательство, как показания исполнителя убийства Гонгадзе Пукача. Адвокат подчеркнула, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и Подольскому были засекречены еще в суде первой инстанции, чтобы общественность не могла контролировать ход судебного процесса. Костина также отметила, что по делу было проведено единственное открытое заседание - когда объявляли приговор Пукачу, - но и в этом заседании была допущена фальсификация судебного дела.

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", - заявила адвокат. Она подчеркнула, что эти слова намеренно не внесли в дело для того, чтобы Кучма и Литвин, который в 1999-2002 годах возглавлял Администрацию президента, могли избежать ответственности.

Кроме того, Костина обвинила Верховный суд и Министерство юстиции в дезинформации, которую предоставляют международному сообществу по этому делу. "В Совет Европы систематически направляется недостоверная информация, но умолчать или скрыть системные факты фальсификации не получится, поскольку этим делом интересуется не только Совет Европы, но и Хельсинская комиссия Конгресса США", - заявила адвокат.

Кроме того, по ее словам, когда дело слушалось в апелляционной инстанции, слушания прошли с вопиющими нарушениями, в частности дело слушали без пострадавших. Также в деле в качестве защитника вдовы Георгия Гонгадзе Мирославы участвовала Валентина Теличенко, которая, по мнению Костиной, участвовала в этом деле в статусе адвоката незаконно. Костина также напомнила, что в 2017 году Кассационный суд отстранил Теличенко от этого дела, однако судьи Верховного суда не выполнили это постановление, и Теличенко до сих пор считается адвокатом.

Также она отметила, что сама Мирослава Гонгадзе как потерпевшая была только на одном судебном заседании, никогда не знакомилась с материалами дела. Один раз она посетила заседание Апелляционного суда, и то лишь при рассмотрении организационных вопросов.

Костина отметила, что в 2015 году суд не привлек дочерей Гонгадзе в качестве потерпевших, когда им исполнилось 18 лет, хотя обязан был это сделать.

Адвокат убеждена, что все эти процессуальные нарушения в судах всех трех инстанций были допущены с единственной целью - "вывести из-под ответственности Кучму".

В свою очередь, бывший судья Конституционного суда и первый генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин отметил, что с целью "обелить" Кучму недавно Подольскому было отказано в статусе потерпевшего по делу Гонгадзе. По его словам, это было сделано для того, чтобы он как потерпевший не мог ходатайствовать о допросе бывших высокопоставленных лиц в качестве свидетелей.

Шишкин также подчеркнул, что ни один из президентов не выполнил своих обещаний поставить точку в деле Гонгадзе. "Ни один президент не выполнил свои обещания. Ближе всех подошел к выполнению своих обещаний Ющенко, потому что именно при нем были арестованы исполнители убийства Гонгадзе и осуждены, были арестованы и осуждены исполнители покушения на Подольского, но Кучму - "отца" всех этих чиновников - никто так и не привлек к ответственности", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/99692-press-konferenciya-v-unian-na-temu-bez-sroka-davnosti-delo-gongadze-podolskogo-slozhnyy-i-opasnyy-test-kotorogo-ne-izbezhat-prezidentu-zelenskomu.html

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Автор: УНИАН