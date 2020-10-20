14-летнего Дениса Чаленко в конце октября 2019 года обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области. По информации полиции, подросток переходил пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования дела.

Киев. 20 октября. УНИАН. Родители погибшего год назад в городе Прилуки в Черниговской области подростка Дениса Чаленко убеждены, что на экспертов оказывают давление, чтобы скрыть данные, которые свидетельствуют об убийстве их сына.

Об этом родители Чаленко Светлана Чаленко и Виктор Чаленко заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Светлана Чаленко отметила, что 29 октября пройдет год, как Денис погиб при неустановленных следствием обстоятельствах. Она убеждена, что это было убийство, а не несчастный случай, как пытались представить прилуцкие полицейские.

Светлана Чаленко также сообщила, что пять месяцев назад она и ее муж согласились на эксгумацию тела сына для проведения повторной независимой экспертизы о причинах смерти, но результатов пока нет.

"Я пошла на этот очень тяжелый для меня шаг и подписала документы об эксгумации. Мне эксперты пообещали, что экспертиза продлится максимум два месяца. Но уже прошло пять месяцев, а нам даже не обещают, когда эти заключения наконец появятся", - сказала она.

Отец погибшего Виктор Чаленко отметил, что несмотря на обещания чиновников и заверения, что дело будет расследовано, до сих пор никаких сдвигов в расследовании дела нет.

"Мы видим лишь затягивание. Несмотря на то, что мы встретились с президентом, нет никаких признаков, что после этой встречи Офис президента как-то интересуется этим делом. Такая же ситуация и с экспертизой. Вчера я был в следственном управлении и спрашивал следователя, можно ли ускорить предоставление заключения, поскольку они обещали сделать экспертизы за полтора-два месяца. Но я получил ответ, что следователь не может влиять на экспертов и общается с ними только письменно", - сказал Виктор Чаленко.

В свою очередь адвокат семьи Чаленко Сергей Нестеренко убежден, что с предоставлением заключений экспертизы медлят намеренно, поскольку ее вероятные выводы о том, что Денис был убит, разрушат фальшивую версию прилуцких полицейских о том, что подросток якобы попал под поезд, когда шел в наушниках по железнодорожным путям, слушая музыку с телефона.

Нестеренко напомнил, что была проведена экспертиза телефона, которая показала, что в то время подросток не слушал музыку по интернету, на его телефоне не было никаких музыкальных файлов, и вообще за три часа до того, как его нашли мертвым на железнодорожном полотне, телефон был выключен.

«Денис не слушал музыку в телефоне, поскольку в истории браузера отсутствуют данные о прослушивании музыки. На телефоне музыкальных файлов не было, и вообще телефон был выключен до того, как проходил поезд, и это опровергает версию, что Дениса убил поезд", - подчеркнул адвокат.

Также он отметил, что прилуцкие следователи с первых часов расследования начали фальсифицировать материалы дела, чтобы представить гибель Дениса как несчастный случай. По словам адвоката, в том числе полицейские поставили судмедэксперта перед фактом, что якобы Дениса сбил поезд, а эксперт доложен был лишь определить, в результате каких именно повреждений от столкновения наступила смерть потерпевшего, то есть эксперту вообще не ставили вопрос, что причина смерти может быть другой.

Кроме того, Нестеренко добавил, что наезд поезда на Дениса исключен. По словам адвоката, весной этого года был проведен следственный эксперимент, во время которого три манекена различных размеров и веса закладывали под железнодорожное полотно, и ни разу поезд не задел манекены.

Также адвокат отметил, что отсутствие результатов экспертизы эксгумированного тела подростка сдерживает ход расследования дела. Нестеренко уверен, что это делается намеренно.

"Кто-то, какая-то сила намеренно сдерживает выводы экспертов. Это могут быть работники полиции, которые сначала рассказывали, что это был несчастный случай, и теперь они опасаются ответственности за подделку дела. Возможно, на это влияют лица, причастные к гибели Дениса Чаленко. Но мы точно уверены, что сейчас происходит безумное влияние на экспертов", - сказал адвокат.

По мнению адвоката, заказчики затягивания с обнародованием выводов надеются, что пройдет еще некоторое время, общественный интерес к этому делу исчезнет, ​​и дело по-тихому закроют.

Также адвокат добавил, что он и семья Чаленко фактически исчерпали все возможности обращений в органы власти, поскольку даже после встречи с президентом в июне этого года никаких сдвигов в расследовании дела нет, и поэтому им остается только апеллировать к общественности с тем, чтобы не позволить «похоронить» это производство и представить убийство Дениса Чаленко как несчастный случай.

"Другим путем добиться справедливости в нашем государстве, к сожалению, невозможно", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 2019 года 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области.

По информации областного главка полиции, подросток переходил пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами. В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело и привлечь виновных в гибели Дениса к ответственности. Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также сменили руководителя Прилуцкого отдела полиции.

10 июня во время визита президента в Чернигов состоялась акция протеста, участники которой требовали справедливого расследования этого дела.

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Автор: УНИАН